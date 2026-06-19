Sorpresivo "finde" largo antes de que termine junio: ¿Cuándo es y a quiénes contempla?

Luego del último fin de semana largo de tres días, que tuvo lugar en todo el territorio nacional por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el calendario de feriados sorprendió con un nuevo descanso que podría ser propicio para realizar una escapada turística.

Un importante sector de la provincia de Buenos Aires contará con un inesperado descanso en junio gracias a una festividad local que permitirá establecer otro "finde XL".

Cuándo será el próximo feriado

Los ciudadanos de los partidos bonaerenses de Balcarce y Ayacucho contarán con un fin de semana largo de tres días debido a un asueto administrativo previsto para el lunes 22 de junio por el aniversario fundacional.

Habrá un "finde" largo de tres días en junio.

Esta medida afectará principalmente a los empleados de la administración pública, dependencias municipales, hospitales y a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia, que estarán exentos de presentarse a trabajar durante esa jornada.

Cuáles son los feriados que restan en 2026