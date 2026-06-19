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Viernes, 19 de junio de 2026

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Sorpresivo "finde" largo antes de que termine junio: ¿Cuándo es y a quiénes contempla?

Algunos partidos de la provincia de Buenos Aires contarán con un asueto administrativo que generará una semana laboral más corta de lo habitual. Conocé los detalles.

SGorostiaga
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Luego del último fin de semana largo de tres días, que tuvo lugar en todo el territorio nacional por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el calendario de feriados sorprendió con un nuevo descanso que podría ser propicio para realizar una escapada turística.

Un importante sector de la provincia de Buenos Aires contará con un inesperado descanso en junio gracias a una festividad local que permitirá establecer otro "finde XL".

Cuándo será el próximo feriado

Los ciudadanos de los partidos bonaerenses de Balcarce y Ayacucho contarán con un fin de semana largo de tres días debido a un asueto administrativo previsto para el lunes 22 de junio por el aniversario fundacional.

Habrá un "finde" largo de tres días en junio.
Habrá un "finde" largo de tres días en junio.

Esta medida afectará principalmente a los empleados de la administración pública, dependencias municipales, hospitales y a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia, que estarán exentos de presentarse a trabajar durante esa jornada.

Cuáles son los feriados que restan en 2026

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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