Lionel Messi, Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme hacen que el 24 de junio sera "el día más argentino de todos"

Cada 24 de junio se celebra el nacimiento de tres grandes ídolos del deporte argentino, que generaron odios y amores, pero que sin lugar a dudas están en el corazón de la mayoría de los argentinos.

Lionel Messi, nacido en Rosario en 1987, hoy cumple 39 años. Su carrera de basó en lograr lo imposible, de aquel momento en que Barcelona lo "adoptó", se convirtió en un símbolo de superación, profesionalismo y admiración en el mundo entero. Es el máximo goleador de la historia del Barcelona, de LaLiga de España y de la Selección Argentina y como si esto fuera poco, con los dos tantos ante Austria por el Mundial 2026, él convirtió más que nadie en toda la historia de las Copas del Mundo.

Con la camiseta albiceleste, sus títulos más destacados fueron las Copas América de 2021 y 2024 y Mundial de Qatar 2022, que festejaron más de 5 millones de personas en la calle.

Juan Manuel Fangio: el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1

Un día como hoy en Balcarce nacía Juan Manuel Fangio, quien parece muchos se iba a convertir años más tarde en el mejor piloto de la historia de Fórmula 1. Fue quíntuple campeón de la máxima categoría del automovilismo, ganando títulos con Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari, algo que nadie pudo repetir en toda la historia.

Para entender su legado, cada 24 de junio se celebra el Día Nacional del Piloto por él, en homenaje a quien llevó el automilismo argentino a la cima.

Juan Manuel Riquelme, un ídolo que genera amores y odio por igual

Juan Román Riquelme nació un 24 de junio de 1978 en San Fernando. Ídolo máximo de Boca Juniors, club del cual actualmente es el presidente, conquistó tres Copas Libertadores de América y una Copa Intercontinental frente al Real Madrid. Fue el último diez clásico, elegante, referente y amado por sobre otras glorias del Xeneize como Carlos Tevez, Martín Palermo, Ángel Clemente Rojas y Antonio Rattín.