Ni el frío pudo con La K'onga: una noche caliente de cuarteto, invitados de lujo y emoción en el Movistar Arena

Afuera, Buenos Aires enfrentaba una de las primeras noches más frías. El termómetro apenas superaba los cuatro grados. Adentro, en cambio, el clima era completamente distinto. El Movistar Arena se transformó en una verdadera caldera cuartetera gracias a La K'onga, que inició su serie de tres presentaciones programadas para este 2026 en el estadio de Villa Crespo.

La cita tuvo además un valor especial: se trató del Movistar Arena número 12 en la historia de la banda, una marca que confirma el fenómeno de convocatoria construido por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé a lo largo de los últimos años.

La banda cordobesa abrió su duodécimo Movistar Arena con una puesta imponente y más de dos horas y media de fiesta

Minutos después de las 21, las luces se apagaron y el público explotó. Pablo, Nelson y Diego aparecieron sobre un escenario imponente, acompañado por una gran cantidad de músicos, impactantes pantallas gigantes y una producción visual a la altura de una banda que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Te Mentiría", "Universo Paralelo", "Si Me Dices Que Sí" y "La Fiesta" fueron las elegidas para abrir una noche que se extendería por casi tres horas y que tendría de todo.

Los primeros invitados de la noche

La primera sorpresa llegó de la mano de Maxi Espíndola. Junto a Nelson Aguirre interpretó "Amiga Mía", una de las colaboraciones más recientes de la banda y que tuvo su estreno en vivo en Buenos Aires. Luego fue el turno de Pablo Tamagnini para compartir escenario con el cantante en "Corazón Guerrero", tema que grabó junto a los ex MYA.

Un viaje por la cumbia de todos los tiempos

Uno de los bloques más celebrados de la noche fue el dedicado a la cumbia. Nelson convocó a históricos referentes del género para repasar clásicos que marcaron a generaciones.

Julio Cardozo, de Los Chakales, interpretó "No Podré Olvidarme de Ti"; Grupo La Cumbia aportó "Porque Te Amo"; mientras que Javito, líder de Grupo Red, hizo cantar a todo el estadio con "Pienso En Ti".

El segmento despertó una enorme ovación y conectó especialmente con quienes crecieron escuchando esas canciones.

La emoción de Euge Quevedo

Uno de los momentos más emotivos llegó con la aparición de Euge Quevedo. La cantante fue recibida con una de las mayores ovaciones de la noche.

La cantante fue una de las invitadas más ovacionadas de la noche y recordó sus primeros pasos en el cuarteto

Antes de compartir canciones, Nelson Aguirre recordó los comienzos de la artista.

"Es una artista que quiero mucho. Recuerdo los primeros shows que hacíamos en Córdoba. Ella venía a vernos y alguna vez se subió a cantar con nosotros. Yo ya me daba cuenta de que iba a llegar lejos", expresó.

Con una sonrisa y emocionada, Euge agradeció las palabras y recordó aquellos primeros pasos junto a La K'onga: "Sabés que te quiero, que siempre he seguido a La K'onga. Era muy fan y sigo siendo fan. En ese entonces iba a todos los bailes, no me perdía uno. Y es verdad, la primera vez que canté cuarteto fue con los chicos, que me invitaron. Fue un sueño cumplido y no sabía que desde entonces se iba a venir toda esta hermosa locura, así que gracias", realató la cantante ante la ovación del público.

Juntos interpretaron "Fuiste Tú" y luego "Víveme", un estreno de la banda.

Emanero, Candu y una sorpresa folklórica

La fiesta continuó con "Adicto" y "Fama de Diabla", momento en el que Emanero se sumó al escenario para desatar otra explosión de aplausos.

Más tarde llegó uno de los momentos más sensibles de la noche. Candu Domínguez apareció emocionada hasta las lágrimas para interpretar junto a Pablo Tamagnini "Si Se Acaba El Mundo", colaboración que sonó por primera vez en vivo. Luego continuaron con "Khe", consolidando uno de los cruces más celebrados de la velada.

Cuando parecía que el final se acercaba, La K'onga volvió a sorprender. El Chaqueño Palavecino apareció para aportar una cuota de folklore con "A Don Amaneció", "La Taleñita" y "La Ley y la Trampa".

La escena dejó además una de las imágenes más entrañables de la noche: Diego Granadé ingresó vestido de gaucho acompañado por su madre, quien se sumó al divertido intercambio con el Chaqueño en medio de un estadio rendido ante el momento.

El festejo continúa

Para el tramo final quedaron algunos de los himnos más celebrados del repertorio de La K'onga: "Ya No Más", "La Luna", "Tengo Que Colgar" y "El Mismo Aire" cerraron una noche cargada de emoción, nostalgia y fiesta.

Pero la historia no anoche. Hoy, miércoles 24 de junio la banda volverá a presentarse en un Movistar Arena nuevamente agotado. Además, el show tendrá un condimento especial: será el cumpleaños de Pablo Tamagnini, por lo que todo indica que el festejo continuará arriba del escenario junto a miles de fanáticos.

Porque si afuera el invierno se hizo sentir, adentro del Movistar Arena La K'onga demostró que el cuarteto tiene la capacidad de encender cualquier noche.