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La Banda de Carlitos y Euge Quevedo anunciaron su cuarto Movistar Arena: cuándo y dónde conseguir las entradas

La dupla volverá al Movistar Arena para protagonizar una nueva fiesta cuartetera, en medio de uno de los momentos más importantes de su carrera.

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo siguen consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de convertir sus anteriores presentaciones en verdaderas fiestas cuarteteras, el grupo anunció su regreso al Movistar Arena para un esperado cuarto show en el recinto porteño.

La cita será el próximo 23 de agosto, cuando Kesito Pavón y Euge Quevedo vuelvan a encontrarse con su público en uno de los escenarios más importantes del país. El espectáculo promete una propuesta renovada, con una puesta actualizada y un repertorio que incluirá las nuevas canciones que vienen marcando esta etapa de la banda.

El anuncio tuvo un marco especial. Fue la propia Euge Quevedo quien confirmó la fecha durante su participación como invitada en el décimo Movistar Arena de Q'Lokura, sorprendiendo a los presentes con la noticia del regreso de LBC al estadio.

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo anunciaron su cuarto Movistar Arena: cuándo y dónde conseguir las entradas

Un presente histórico para LBC y Euge

Con más de tres décadas de trayectoria, La Banda de Carlitos atraviesa una etapa de crecimiento constante. La consolidación de la dupla artística entre Kesito Pavón y Euge Quevedo revitalizó el proyecto y lo posicionó como uno de los fenómenos más convocantes del cuarteto actual.

Cada presentación en el Movistar Arena significó un nuevo paso en la historia del grupo, que mantiene una conexión cada vez más fuerte con el público y continúa sumando hitos dentro del género.

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo anunciaron su cuarto Movistar Arena: cuándo y dónde conseguir las entradas

Cuándo y dónde comprar las entradas 

Las entradas para el cuarto Movistar Arena de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo estarán disponibles a partir del 23 de junio desde las 13:00 horas a través de la ticketera oficial del estadio.

El show del 23 de agosto promete convertirse en una nueva celebración cuartetera y en otro capítulo destacado para una de las propuestas más exitosas de la música popular argentina.

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