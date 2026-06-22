Mon Laferte presenta "Femme Fatale Vol. 2", un álbum profundo, audaz y emocional que reafirma su lugar en la música latina

La música latina atraviesa uno de sus momentos más diversos y creativos de las últimas décadas. En una escena dominada por artistas capaces de romper moldes y construir universos propios, Mon Laferte ocupa un lugar privilegiado gracias a una propuesta artística que combina sensibilidad, riesgo y una identidad inconfundible.

Dueña de una carrera en constante evolución, la cantante, compositora, productora y artista visual vuelve a dar un paso importante con el lanzamiento de "Femme Fatale Vol. 2", su décimo álbum de estudio. El nuevo trabajo llega como una continuación conceptual y emocional de "Femme Fatale", uno de los discos más celebrados de su trayectoria reciente.

Un nuevo capítulo dentro del universo "Femme Fatale"

Ganadora de cinco Latin Grammy, la artista chilena construyó este proyecto a partir del mismo proceso creativo que dio origen al primer volumen.

La artista escribió más de 50 canciones durante esa etapa. Algunas fueron creadas especialmente para el proyecto y otras surgieron de composiciones que guardaba en archivos personales desde hacía tiempo.

El álbum fue producido por Mon Laferte junto a Manu Jalil, mientras que algunas canciones contaron con la coproducción del reconocido músico y productor Rick Nowels.

Sobre el origen de esta nueva obra, la cantante explicó:

"Mi intención con ‘Femme Fatale' era crear un álbum sofisticado, ajeno a las tendencias: cinematográfico, teatral, poético y crudo; oscuro, elegante e introspectivo. Esa intención guió la selección de esas canciones".

Y agregó:

"Las canciones de ‘Vol. 2' sentía que pertenecían a otro universo sonoro".

Un sonido que se anima a explorar nuevos caminos

Si el primer volumen apostaba por una identidad sonora muy definida, esta nueva entrega amplía el horizonte musical.

En "Femme Fatale Vol. 2", Mon incorpora influencias del blues, folk, punk y alt-rock, sin perder la esencia emocional que caracteriza a toda su obra.

Más allá de los cambios estilísticos, la artista mantiene una constante: una composición honesta, intensa y muchas veces incómoda, capaz de abordar temas complejos como la dependencia emocional, los traumas personales, la relación con la figura paterna, la política, la maternidad y los conflictos internos.

Los arquetipos femeninos como eje conceptual

Uno de los aspectos más interesantes del disco es la construcción de un universo simbólico centrado en distintas representaciones de la mujer.

A lo largo de las canciones aparecen figuras como la novia, la reina de belleza, la mujer misteriosa o la diva, no como personajes aislados sino como distintas facetas de una misma identidad en permanente transformación.

La propuesta reflexiona sobre los modelos de feminidad impuestos históricamente y sobre cómo esas representaciones impactan en la construcción personal de cada mujer.

Invitadas de lujo para un álbum especial

El proyecto suma colaboraciones que enriquecen aún más su propuesta artística.

Una de las participaciones más destacadas es la de St. Vincent, quien acompaña a Mon en la canción "While I'll Keep Writing Songs for You".

La colaboración llega después de que ambas artistas trabajaran juntas en la versión bilingüe de "Violent Times", transformada posteriormente en "Tiempos Violentos".

El álbum también cuenta con la presencia de la cantante chilena Javiera Electra, quien ya había compartido escenario con Mon durante su recordada presentación en el Festival de Viña del Mar, donde recibió las tradicionales Gaviotas de Plata, Oro y Platino.

Además, participa la artista mexicana GRTSCH, una de las nuevas voces emergentes de la escena alternativa.

"A Pesar De Ti y De Mi", el corazón emocional del disco

El sencillo principal del álbum es "A Pesar De Ti y De Mi", una canción que funciona como eje narrativo de todo el proyecto.

La obra retrata la contradicción emocional de aferrarse a una historia mientras se comprende que llegó el momento de dejarla atrás.

Su videoclip profundiza ese concepto mediante un concurso de belleza que funciona como metáfora de los estándares impuestos por la sociedad.

Allí aparecen figuras simbólicas como MISS PUREZA, MISS NACIÓN, MISS VIRGINIDAD, MISS TRADICIÓN y MISS FEMINIDAD, representando ideales que condicionan la construcción de la identidad femenina.

El tracklist completo de "Femme Fatale Vol. 2"

El nuevo trabajo de Mon Laferte está compuesto por las siguientes 20 canciones:

For Your Consideration

A Pesar De Ti Y De Mi

No Le Regales Tu Corazón

Sunset Boulevard

While I'll Keep Writing Songs for You (ft. St. Vincent)

Hello Monserrat

Irracional Cervical

Tal Vez Yo Soy El Problema

Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos (ft. Javiera Electra)

Por La Gracia De Dios

Vuelve A Casa

Estoy Llorando De Tanta Belleza

Yo Te Amo Y Tú Lo Intentas

Reino De Amor

Quién Soy Yo Cuando No Estoy Contigo (ft. GRTSCH)

Es Tan Sabio Nuestro Amor

Racimos y Glaciares

Vi Un Poema En Su Locura

Mary

Gigante





La gira "Femme Fatale" llega a Norteamérica con 28 fechas

Mientras presenta el nuevo álbum, Mon Laferte continúa expandiendo el universo de "Femme Fatale" sobre los escenarios.

La artista trasladará toda la intensidad emocional y visual del proyecto a una ambiciosa gira por Canadá y Estados Unidos, con varias funciones agotadas y presentaciones en algunos de los recintos más importantes del continente.

Fechas confirmadas de la gira "Femme Fatale"

24 de julio - Laval, Quebec - Place Bell

25 de julio - Toronto, Ontario - Massey Hall

29 de julio - Boston, Massachusetts - Boch Center Shubert Theatre

31 de julio - Washington DC - Warner Theatre

2 de agosto - Atlanta, Georgia - Fox Theatre

5 de agosto - St. Petersburg, Florida - Mahaffey Theater

7 de agosto - Miami Beach, Florida - Fillmore Miami Beach

9 de agosto - Orlando, Florida - Hard Rock Live

12 de agosto - Charlotte, Carolina del Norte - Ovens Auditorium

15 de agosto - Rosemont, Illinois - Allstate Arena

16 de agosto - Detroit, Michigan - The Fillmore Detroit

20 de agosto - Philadelphia, Pennsylvania - The Met Philadelphia

22 de agosto - Nueva York - Radio City Music Hall

16 de octubre - Sugar Land, Texas - Smart Financial Centre

17 de octubre - Hidalgo, Texas - Payne Arena

20 de octubre - Austin, Texas - Moody Amphitheater

21 de octubre - Irving, Texas - Toyota Music Factory

23 de octubre - El Paso, Texas - UTEP Don Haskins Center

24 de octubre - Phoenix, Arizona - Arizona Financial Theatre

25 de octubre - Highland, California - Yaamava' Theater

27 de octubre - Portland, Oregon - Arlene Schnitzer Concert Hall

29 de octubre - Seattle, Washington - 5th Avenue Theatre

30 de octubre - Seattle, Washington - 5th Avenue Theatre

1 de noviembre - Denver, Colorado - Paramount Theatre

3 de noviembre - Salt Lake City, Utah - Eccles Theater

5 de noviembre - Las Vegas, Nevada - Pearl Concert Theater

6 de noviembre - San José, California - SAP Center

7 de noviembre - Los Ángeles, California - Kia Forum





Una artista que sigue ampliando los límites de la música latina

Con "Femme Fatale Vol. 2", Mon Laferte vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más importantes y respetadas de la música latinoamericana actual. Su capacidad para combinar profundidad emocional, experimentación sonora y una propuesta visual propia la mantiene en un lugar de privilegio dentro de la escena internacional.

Este nuevo álbum no solo amplía el universo iniciado con "Femme Fatale", sino que también confirma a Mon como una artista que sigue apostando por la autenticidad, la sensibilidad y el riesgo creativo en cada paso de su carrera.



