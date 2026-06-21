Las fotos del casamiento de Dua Lipa y Callum Turner que enamoraron a todos: así fue la espectacular boda en Sicilia
La cantante compartió las primeras imágenes oficiales de su casamiento con el actor británico. Entre paisajes de ensueño, invitados de lujo y un impactante vestido de alta costura, mostró detalles inéditos de una de las bodas más comentadas del año.
Después de semanas de especulaciones, Dua Lipa compartió las primeras imágenes oficiales de su casamiento con Callum Turner y revolucionó las redes sociales. A través de Instagram, la artista publicó una serie de fotografías inéditas de la celebración junto al mensaje: "Mr & Mrs".
Las imágenes muestran distintos momentos de la boda, desde románticos retratos de la pareja hasta escenas de los festejos realizados en Sicilia, Italia. Entre abrazos, brindis y bailes, los recién casados dejaron ver la intimidad de una celebración que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del mundo de la música y la moda.
La historia tuvo dos momentos clave. El primero ocurrió el 31 de mayo, cuando la pareja oficializó su unión en una ceremonia civil realizada en Londres. Para esa ocasión, Dua Lipa eligió un elegante diseño de alta costura de Schiaparelli, acompañado por un sombrero blanco de ala ancha que rápidamente llamó la atención de la prensa especializada.
Días después, los festejos continuaron en Sicilia, donde organizaron una exclusiva celebración de tres jornadas en una histórica villa ubicada cerca de Palermo, donde la cantante sorprendió con un impactante vestido diseñado especialmente por Chanel, con una larga cola adornada con plumas, delicados bordados artesanales y un velo romántico que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la boda.
Entre los invitados estuvieron destacadas personalidades como Elton John, Katy Perry, Troye Sivan, Donatella Versace, Joe Alwyn y Charli XCX, entre otros. Tras la publicación de las fotos, varias de estas figuras dejaron mensajes de felicitación para la pareja en redes sociales.
Con estas postales, Dua Lipa puso fin al misterio que rodeó su boda durante las últimas semanas y permitió que millones de seguidores conocieran los detalles de una celebración que combinó glamour, romanticismo y algunos de los nombres más importantes del espectáculo internacional.
Las imágenes no tardaron en viralizarse y convirtieron al casamiento de la cantante y el actor en uno de los eventos más comentados del año dentro del mundo de la música, el entretenimiento y la moda.