Las fotos del casamiento de Dua Lipa y Callum Turner que enamoraron a todos: así fue la espectacular boda en Sicilia

Después de semanas de especulaciones, Dua Lipa compartió las primeras imágenes oficiales de su casamiento con Callum Turner y revolucionó las redes sociales. A través de Instagram, la artista publicó una serie de fotografías inéditas de la celebración junto al mensaje: "Mr & Mrs".

Dua Lipa y Callum Turner compartieron las primeras imágenes de su boda

Las imágenes muestran distintos momentos de la boda, desde románticos retratos de la pareja hasta escenas de los festejos realizados en Sicilia, Italia. Entre abrazos, brindis y bailes, los recién casados dejaron ver la intimidad de una celebración que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del mundo de la música y la moda.

La historia tuvo dos momentos clave. El primero ocurrió el 31 de mayo, cuando la pareja oficializó su unión en una ceremonia civil realizada en Londres. Para esa ocasión, Dua Lipa eligió un elegante diseño de alta costura de Schiaparelli, acompañado por un sombrero blanco de ala ancha que rápidamente llamó la atención de la prensa especializada.

La cantante mostró detalles inéditos de la celebración en Sicilia

Días después, los festejos continuaron en Sicilia, donde organizaron una exclusiva celebración de tres jornadas en una histórica villa ubicada cerca de Palermo, donde la cantante sorprendió con un impactante vestido diseñado especialmente por Chanel, con una larga cola adornada con plumas, delicados bordados artesanales y un velo romántico que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la boda.

Entre los invitados estuvieron destacadas personalidades como Elton John, Katy Perry, Troye Sivan, Donatella Versace, Joe Alwyn y Charli XCX, entre otros. Tras la publicación de las fotos, varias de estas figuras dejaron mensajes de felicitación para la pareja en redes sociales.

Romance, glamour y emoción en una de las bodas del año

Con estas postales, Dua Lipa puso fin al misterio que rodeó su boda durante las últimas semanas y permitió que millones de seguidores conocieran los detalles de una celebración que combinó glamour, romanticismo y algunos de los nombres más importantes del espectáculo internacional.

La pareja selló su amor con una exclusiva celebración junto a familiares y amigos

Las imágenes no tardaron en viralizarse y convirtieron al casamiento de la cantante y el actor en uno de los eventos más comentados del año dentro del mundo de la música, el entretenimiento y la moda.