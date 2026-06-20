Dua Lipa mostró las fotos de su casamiento con Callum Turner: el look que se robó la mirada de todos

Dua Lipa volvió a revolucionar las redes sociales al compartir las primeras imágenes de la fiesta de casamiento con Callum Turner, con quien había contraído matrimonio por civil el pasado 31 de mayo.

La artista publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde se la ve sonriente, emocionada y disfrutando de la celebración junto a familiares y amigos. Sin embargo, hubo un detalle que rápidamente captó toda la atención de sus seguidores: el espectacular vestido de novia que eligió para la ocasión.

Dua Lipa en su casamiento. (Foto: @dualipa)

El vestido de Dua Lipa que sorprendió a sus fanáticos

Para uno de los momentos más importantes de su vida, Dua Lipa apostó por un diseño elegante y sofisticado. La cantante lució un vestido largo, ajustado al cuerpo y con una extensa cola, acompañado por un velo de tul XL que completó el look.

Además, el diseño incorporó detalles brillantes en la zona del escote, el cuello y la espalda, aportando un toque de glamour que no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales.

La pareja se había casado por civil en mayo de este año. (Foto: @dualipa)

Las imágenes se viralizaron rápidamente y acumularon millones de reacciones en pocas horas, con fanáticos de todo el mundo destacando la felicidad de la artista y el impactante vestido elegido para la celebración.

Una historia de amor que comenzó en 2024

El romance entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo público en enero de 2024, aunque la pareja recién se mostró oficialmente en eventos públicos durante 2025.

Uno de los momentos más recordados fue su aparición conjunta en la Met Gala, donde confirmaron definitivamente la relación ante los medios internacionales.

Según trascendió, el flechazo habría surgido durante un encuentro entre amigos en Londres, aunque otras versiones sostienen que se conocieron en Los Ángeles.

La historia de amor comenzó en 2024. (Foto: @dualipa)

En una reciente entrevista, la cantante habló sobre el significado que tiene este nuevo paso en su vida.

"Nunca fui de las que realmente sueñan con una boda. Pero la idea de envejecer juntos, compartir una vida y ser mejores amigos para siempre es una sensación realmente especial", expresó.