"Tuve un año muy malo": Joaquín Levinton relató sus desventuras en la mesa de Mirtha

Joaquín Levinton protagonizó uno de los momentos más comentados de la última emisión de la mesa de Mirtha Legrand al relatar una serie de infortunios que marcaron su último año. Con el humor que lo caracteriza, el cantante de Turf enumeró una sucesión de episodios desafortunados que despertaron la sorpresa y las risas de todos los invitados.

"Tuve un año bastante malo", comenzó diciendo el músico antes de repasar cada una de las situaciones que atravesó. Según contó, todo comenzó con la muerte de su perro, una pérdida que lo afectó profundamente y que intentó sobrellevar iniciando una nueva actividad física.

El líder de Turf hizo reír a todos con sus insólitas anécdotas en la mesa de Mirtha

Sin embargo, la decisión no tuvo el resultado esperado. Levinton explicó que empezó a practicar pilates para sentirse mejor, pero sufrió una importante lesión en la espalda al levantar un cajón. El accidente lo dejó prácticamente inmovilizado y obligado a presentarse sentado en algunos conciertos.

Cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, llegó otro problema inesperado: perdió completamente la voz. Lejos de cancelar sus compromisos laborales, el artista reveló que continuó realizando presentaciones en vivo con una particular estrategia.

"Actuaba como ventrílocuo", contó entre risas, explicando que otro músico cantaba detrás del escenario mientras él simulaba interpretar las canciones frente al público.

La confesión generó la inmediata reacción de Mirtha Legrand, quien fiel a su estilo no ocultó lo que pensaba sobre la situación. "¡Eso es una estafa!", lanzó la conductora, provocando carcajadas en la mesa.

El músico repasó un año marcado por lesiones, pérdidas y situaciones inesperadas

Lejos de incomodarse, Levinton siguió el juego y respondió con humor: "No me quemés, Mirtha", desatando aún más risas entre los presentes.

El divertido intercambio rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el fragmento y celebraron tanto la sinceridad del músico como la espontaneidad de la histórica conductora.

Una vez más, la combinación entre las ocurrencias de Joaquín Levinton y los comentarios sin filtro de Mirtha Legrand dejó uno de esos momentos televisivos que no tardan en convertirse en tendencia.

Mirtha también quiso saber sobre su presente amoroso

Además de repasar su particular "año de desgracias", Joaquín Levinton protagonizó otro divertido intercambio cuando Mirtha Legrand decidió preguntarle por su situación sentimental.

"¿Tenés novia? ¿Estás de novio?", lanzó la conductora. Fiel a su estilo relajado, el líder de Turf respondió con cierta evasiva: "Algo así". Sin embargo, rápidamente dejó en claro que prefería mantener ese aspecto de su vida lejos de los medios.

"No hablo de mi vida privada. Porque después la gente...", comentó el músico sin terminar la frase. La respuesta despertó una inmediata reacción de Mirtha, que apeló a su clásico humor para retrucarle: "¡Te levantás y te vas de acá, eh!", generando risas entre todos los presentes y sumando otro momento memorable a la noche.