Primavera Sound Buenos Aires encendió la cuenta regresiva para su edición 2026 con una intervención artística y un encuentro especial

La espera para una nueva edición de Primavera Sound Buenos Aires ya comenzó. Este fin de semana, el reconocido festival dio el puntapié inicial a su temporada 2026 con una activación especial en la ciudad que combinó música, arte y encuentros alrededor de la cultura.

La acción tuvo lugar en la emblemática esquina de Gorriti y Fitz Roy, donde el mural de Primavera Sound Buenos Aires se convirtió en el escenario de una celebración que reunió a periodistas, referentes de la industria musical, creadores de contenido y amigos del festival.

Un anticipo del espíritu Primavera

El punto de encuentro fue El Capricho Bar, espacio elegido para comenzar a construir el clima que acompañará al festival durante los próximos meses. Entre cafés de especialidad, charlas sobre música y cultura y un DJ set a cargo de Uopa Nachi, los invitados compartieron una tarde pensada para conectar con la identidad de Primavera Sound.

La propuesta buscó reflejar uno de los conceptos que caracteriza al festival a nivel global: trascender los días del evento y convertirse en una experiencia cultural activa durante todo el año.

Una ciudad que ya empieza a vibrar

La intervención artística y el encuentro funcionaron como el primer capítulo de una serie de acciones que se desarrollarán en los próximos meses. Según adelantó la organización, habrá nuevas activaciones, contenidos y experiencias destinadas a acercar el festival a su comunidad antes de noviembre.

De esta manera, Buenos Aires comienza a prepararse para recibir nuevamente a uno de los eventos musicales más importantes del continente, que en cada edición reúne a miles de personas alrededor de propuestas nacionales e internacionales.

Cuándo será Primavera Sound Buenos Aires 2026

La próxima edición de Primavera Sound Buenos Aires se realizará los días 28 y 29 de noviembre de 2026.

Los abonos y tickets individuales para cada jornada ya se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets.

Con la cuenta regresiva oficialmente en marcha, la ciudad empieza a respirar el espíritu Primavera mucho antes de que se enciendan los escenarios.