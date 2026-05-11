Primavera Sound Buenos Aires: cuándo y dónde conseguir las entradas para el regreso del festival a Argentina

Después de dos ediciones que dejaron huella en el público local, Primavera Sound Buenos Aires confirmó oficialmente su regreso a Argentina. El festival se llevará a cabo los próximos 28 y 29 de noviembre en Buenos Aires, aunque la locación exacta todavía será anunciada por la organización en las próximas semanas.

Gorillaz será uno de los grandes protagonistas del regreso de Primavera Sound Buenos Aires

Para este esperado regreso, Primavera apostó por un cartel de alto impacto encabezado por Gorillaz, el proyecto creado por Damon Albarn, y The Strokes, una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo de las últimas décadas. A ellos se suman nombres internacionales como FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, CMAT y Courtney Barnett.

El festival también volverá a poner el foco en la escena local, con artistas como Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas y Juana Aguirre, además del esperado regreso de Jaime sin Tierra.

Juliana Gattas dirá presente en el festival aportando su impronta pop a una grilla que también celebra el talento argentino

Con producción de PopArt Music y Move Concerts, esta tercera edición promete volver a instalar a Buenos Aires como una de las plazas más importantes del circuito musical internacional.

Entradas: fechas confirmadas, beneficios exclusivos y primeros valores para vivir Primavera Sound Buenos Aires

La preventa exclusiva para clientes de BBVA comenzará el 12 de mayo a las 12:00 hs, con la posibilidad de acceder a hasta 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.

Por su parte, la venta general -Fase 1 con descuento- estará disponible desde el 13 de mayo a las 12:00 hs, o una vez agotado el stock de preventa. Los valores anunciados son: Abono General $285.000 y Abono VIP $900.000.