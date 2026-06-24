En el Día de la Bandera, Rosario distinguió a un DJ británico y generó sorpresa entre algunos vecinos

El pasado 20 de junio, mientras Rosario se convertía una vez más en el epicentro de los actos por el Día de la Bandera, una decisión del Concejo Municipal llamó la atención de muchos: la distinción al DJ y productor británico Nick Warren, quien se convirtió en el primer artista extranjero de la música electrónica en recibir un reconocimiento oficial por parte del cuerpo legislativo local.

Más allá de la trayectoria del artista y del vínculo que mantiene con Rosario desde hace más de una década, el homenaje no pasó inadvertido por el contexto en el que se produjo. La fecha patria, una de las más representativas para la ciudad por su vínculo con Manuel Belgrano y la creación de la bandera argentina, sumó un elemento inesperado: el reconocimiento a una figura nacida en el Reino Unido.

Para algunos, se trató simplemente de una distinción cultural vinculada a la música y a la relación construida por Warren con el público rosarino. Para otros, el hecho resultó llamativo debido a las históricas tensiones entre Argentina y Gran Bretaña, especialmente por la cuestión de las Islas Malvinas, una causa que continúa ocupando un lugar sensible en la memoria colectiva del país.

La entrega del reconocimiento tuvo lugar en una jornada cargada de simbolismo para Rosario

Lejos de cualquier debate político, el DJ agradeció el homenaje y destacó el cariño recibido durante sus años de visitas a la ciudad.

"Ha sido un día maravilloso, es un honor increíble. Amo esta ciudad. Vengo desde hace 14 años a Rosario y guarda un lugar especial en mi corazón. Es un día muy importante para mí", expresó.

Además, resaltó el trato que siempre recibió por parte de los rosarinos: "Una ciudad es un conjunto de edificios, pero lo que la hace especial es su gente. Las personas de acá siempre fueron muy amables conmigo como visitante".

Así, en una jornada atravesada por los homenajes a los símbolos patrios, la ciudad también reconoció a un artista extranjero que, con el paso de los años, logró construir un fuerte vínculo con el público local.