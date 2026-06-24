Locura total por La Reina del Flow: nueva fecha confirmada en el Movistar Arena

La pasión de los seguidores argentinos por La Reina del Flow volvió a quedar en evidencia. Luego de vender todas las entradas para el show programado el 14 de septiembre en tiempo récord, la exitosa producción confirmó una nueva función en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La noticia fue anunciada por Caracol Televisión y Fénix Entertainment, que llevarán nuevamente al escenario el universo de una de las series más exitosas de habla hispana.

Cuándo será la nueva fecha

La nueva cita será el 15 de septiembre de 2026, y las entradas ya se encuentran disponibles.

El anuncio de la nueva fecha en el Movistar Arena

El salto de una serie récord a un espectáculo en vivo

Lo que comenzó como una producción televisiva terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.

La Reina del Flow en Concierto traslada a los escenarios la esencia de una historia que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo gracias a su combinación de drama, romance y música urbana.

La ficción colombiana fue reconocida con el Premio Emmy Internacional a Mejor Telenovela, llegó a más de 180 países y se posicionó entre las series en español más vistas de Netflix. Además, su tercera temporada logró cifras récord de audiencia, consolidando un éxito que sigue creciendo.

Una experiencia que va mucho más allá de un recital

El espectáculo propone revivir los momentos más emblemáticos de la historia de la protagonista Yeimy Montoya, el personaje que logró conquistar a millones de fanáticos con una historia de superación, talento y perseverancia.

La puesta combina actuaciones, narrativa, música en vivo y una impactante producción visual para recrear el universo que atrapó a audiencias de distintos continentes.

Lejos de tratarse de un concierto tradicional, la propuesta invita al público a sumergirse nuevamente en una historia que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural.

El elenco original llegará a Buenos Aires

Uno de los grandes atractivos del show es la participación de las figuras que dieron vida a los personajes más queridos de la serie.

Sobre el escenario estarán:

Carlos Torres como Charly Flow.

Majo Vargas como Yeimy Montoya.

Juan Manuel Restrepo como Pez Koi.

Kevin Bury como Cris Vega.

Juan Palau como Drama Key.

Jay Torres como Yoni Trejos.





La presencia del elenco original es uno de los principales motivos por los que miles de seguidores agotaron rápidamente las localidades para la primera función.

Los éxitos musicales que conquistaron a millones de fanáticos

La música tendrá un papel central durante ambas presentaciones.

El repertorio incluirá algunos de los temas más populares de la franquicia, canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y que lograron una enorme repercusión en toda América Latina.

Entre ellas se destacan "Perdóname", "Reflejo", "Fénix", "Estamos perdiendo el tiempo" y "Que arda el fuego", verdaderos himnos para quienes siguieron la historia desde sus primeras temporadas.

De Europa a Latinoamérica: una gira que no deja de crecer

La llegada a Argentina se produce después de una exitosa etapa europea.

En 2025, el espectáculo logró un rotundo sold out en el Movistar Arena de Madrid y durante 2026 emprendió una gira por 13 ciudades de España con una respuesta masiva del público.

Tras ese exitoso recorrido, Latinoamérica se convirtió en el próximo gran objetivo de la producción y Buenos Aires aparece como una de las plazas más importantes dentro de esta nueva etapa internacional.

Un fenómeno que sigue escribiendo nuevos capítulos

La rápida venta de entradas para la primera función y la inmediata confirmación de una segunda fecha reflejan la enorme vigencia de una serie que logró romper las barreras de la televisión para convertirse en una experiencia en vivo.

Con una propuesta que combina música, actuación, emoción y tecnología, La Reina del Flow se prepara para vivir dos noches inolvidables en el Movistar Arena.

Todo indica que el fenómeno nacido en Colombia continúa expandiendo su alcance y reafirmando su lugar como una de las producciones más exitosas del entretenimiento en español.