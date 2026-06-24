Baglietto Vitale celebran 35 años de historia compartida con "Bodas de Coral", un álbum dedicado al amor

Después de 35 años de camino compartido, escenarios recorridos y una amistad que se convirtió en una de las sociedades artísticas más importantes de la música argentina, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentan "Bodas de Coral", un nuevo álbum que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El título del trabajo no es casual. Según la tradición, los 35 años de una unión se conocen como "Bodas de Coral", una denominación que el dúo adoptó para celebrar un vínculo construido a partir de la música, la complicidad y el compañerismo. Lejos de mirar únicamente hacia el pasado, el disco confirma que ambos artistas continúan encontrando nuevos desafíos para seguir creando juntos.

En esta oportunidad, Baglietto y Vitale se sumergen en un repertorio de canciones de amor que marcaron generaciones. Con la libertad que otorgan los años y la experiencia, se animan a reinterpretar obras que quizás tiempo atrás no hubieran imaginado incorporar a su universo musical.

Entre las versiones más destacadas aparecen clásicos como "Penumbras", de Sandro, y "Cartas Amarillas", inmortalizada por Nino Bravo. Canciones que encuentran una nueva dimensión en la voz de Baglietto y en los delicados arreglos de Vitale, responsable de construir la atmósfera sonora que atraviesa todo el álbum.

Baglietto y Vitale celebran 35 años de amistad y música con "Bodas de Coral", un álbum que reinterpreta grandes clásicos

El proyecto se completa con una producción cuidada en cada detalle, un trabajo artístico especialmente concebido para esta celebración y la participación de músicos y músicas de gran nivel que aportan profundidad y riqueza a cada interpretación.

Con "Bodas de Coral", Baglietto y Vitale no solo celebran 35 años de trayectoria compartida, sino que también renuevan el compromiso con la música y con un público que los acompaña desde hace décadas.

Además, anunciaron que próximamente el álbum tendrá una edición especial en formato vinilo, pensada para coleccionistas y seguidores de esta histórica dupla de la música argentina.