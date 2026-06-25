Ya se puede ver "Ethel", el documental sobre la primera DJ argentina

La historia de Ethel González finalmente llegó a la pantalla. La mujer considerada la primera DJ de la Argentina es la protagonista de "Ethel", un documental que ya se encuentra disponible en BAfilma, la plataforma audiovisual del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Con 94 años y residente de un hogar para adultos mayores en Mar del Plata, Ethel fue una verdadera pionera de la música en las pistas de baile. Su historia comenzó durante la década de 1960, cuando trabajaba en Tequila, la discoteca que administraba junto a su marido y donde se convirtió en una de las primeras personas del país en seleccionar y musicalizar noches de baile.

El cortometraje fue dirigido por Valentino Carrozzi como trabajo final de la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con una duración de 16 minutos y apto para todo público, el proyecto busca rescatar la memoria de una figura fundamental para la cultura nocturna argentina.

Para la realización del documental, el equipo integrado por Magalí Giorello, Paula Latorre, Marcos Alvarado y Natanael Quiroga contó con la colaboración de la Asociación de DJs de Mar del Plata. Juntos impulsaron una iniciativa tan emotiva como simbólica: organizar una fiesta dentro del hogar donde vive Ethel para que pudiera volver a ponerse detrás de una cabina y reencontrarse con la pasión que marcó gran parte de su vida.

El resultado es un relato íntimo que combina memoria, música y emoción, poniendo en valor la historia de una mujer que abrió camino en una profesión históricamente dominada por hombres.

"Ethel" tuvo su estreno en abril de 2025 en Club Tri, en una función solidaria destinada a recaudar fondos para su distribución. Ahora, el documental puede ser visto por todo el público a través de BAfilma, acercando la inspiradora historia de una pionera que dejó su huella en la cultura musical argentina.