Ángela Torres le dedicó un romántico mensaje a Marcos Giles por su cumpleaños y derritió las redes

El cumpleaños número 30 de Marcos Giles estuvo rodeado de afecto, festejos y muestras de cariño. El integrante de Luzu TV celebró su día en Estados Unidos junto a sus compañeros de trabajo y, por supuesto, acompañado por su novia, Ángela Torres, quien decidió dedicarle unas tiernas palabras en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante compartió una serie de imágenes de la pareja durante su viaje y aprovechó la ocasión para expresar públicamente todo lo que siente por él.

"Feliz cumple amor de mi vida. Soy la persona más feliz del mundo estando cerca tuyo. Te merecés el cielo y más. Te amo mucho", escribió Ángela junto a las fotografías, generando una catarata de reacciones entre sus seguidores.

La respuesta de Marcos no tardó en llegar. Desde los comentarios de la publicación, el streamer le devolvió el gesto con una breve pero contundente declaración: "Mi amor, te amo. Me hacés feliz".

El intercambio rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la pareja, quienes celebraron la complicidad y el cariño que ambos suelen mostrar tanto en redes sociales como en sus apariciones públicas.

La historia de amor entre Ángela Torres y Marcos Giles comenzó dentro del universo de Luzu TV, donde compartieron programas, transmisiones y momentos que despertaron la atención de los seguidores, quienes desde un principio apostaron por la relación. Con el tiempo, el vínculo fue creciendo hasta convertirse en una de las parejas más queridas del streaming argentino.