Marcos Giles filtró chats por equivocación y mostró el duro reproche que le hizo Ángela Torres: "Estuve sola todo el mes..."

Ángela Torres y Marcos Giles son en la actualidad la pareja del momento. Su historia nació en "Nadie dice nada", el ciclo que conduce Nico Occhiato en Luzu TV y en el que ambos son integrantes fijos. Sin embargo, según parece, el noviazgo estaría experimentando una especie de crisis, algo que dejaron en evidencia los chats filtrados por el joven tras un descuido suyo.

Durante un stream en su casa con un amigo, "El Mito" apretó un botón equivocado y, por una milésima de segundos, la ventana de su monitor que quedó a la vista de todo el mundo fue la de su WhatsApp, que justo estaba abierta en su conversación con Ángelita.

Si bien la secuencia fue brevísima, un seguidor muy astuto capturó los mensajes entre Ángela Torres y Marcos Giles. Y, como si fuera poco, subió las imágenes en la red social X (antes Twitter), donde se volvió viral al instante.

El chat filtrado entre Ángela Torres y Marcos Giles que se viralizó en redes.

En la conversación privada, el muchacho le envió audios de duraciones que alcanzaron los cinco minutos. A juzgar por las respuestas de Ángela, Marcos le estaba dando explicaciones a su novia, a quien mucho no le cerraron.

"Okey, simplemente estuve acá sola todo el mes. Tenía la ilusión de que vinieras, aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma al venir, pero todo bien, te entiendo", le reprochó la autora del hit "Favorita", quien luego le aclaró a su pareja: "Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar".

Después, ante otro mensaje de voz de Marcos Giles, Ángela Torres volvió a escribirle varias veces. "No lo siento tan así como vos decís", lanzó primero. "Pero bueno, ya está, nos llamamos si te parece", le propuso la artista tener una charla telefónica.