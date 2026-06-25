Peces Raros nadará por aguas europeas: acompañará a Thievery Corporation en una gira internacional

La proyección internacional de Peces Raros no se detiene. Luego de consolidarse como uno de los proyectos más innovadores de la escena argentina y de protagonizar importantes presentaciones en distintos países, el dúo integrado por Lucio Consolo y Marco Viera confirmó un nuevo desafío que marcará otro capítulo en su carrera.

La banda fue elegida para acompañar a Thievery Corporation en una extensa gira europea que recorrerá algunas de las ciudades más importantes del continente. La noticia llega en un momento de gran crecimiento para el grupo, que continúa sumando reconocimientos, lanzamientos y colaboraciones junto a referentes de la música electrónica internacional.

Una gira junto a una leyenda de la electrónica

El dúo formará parte de una gira de doce fechas junto a Thievery Corporation, el reconocido dúo estadounidense que acumula más de tres décadas de trayectoria y una influencia decisiva dentro de la música electrónica mundial.

El tour comenzará en julio y llevará a ambas propuestas por escenarios de Turquía, Serbia, Rumania, Croacia, Hungría, Alemania, Países Bajos y Reino Unido.

La serie de conciertos representa una oportunidad clave para seguir ampliando la presencia internacional de la banda argentina y acercar su propuesta a nuevos públicos.

Un formato audiovisual para revivir la experiencia europea

Mientras se prepara para este nuevo recorrido internacional, Peces Raros también presentó "EUROPE TOUR 2025", una producción audiovisual que reúne material exclusivo de las trece presentaciones realizadas previamente en Europa.

El contenido incluye imágenes inéditas de backstage, momentos destacados de cada concierto y una mirada íntima sobre la experiencia del grupo durante su paso por distintos escenarios del continente.

La propuesta permite a los seguidores acercarse al detrás de escena de una de las etapas más importantes de la carrera reciente del dúo.

Un presente cargado de reconocimientos

El crecimiento artístico de Peces Raros también quedó reflejado recientemente en los Premios Gardel 2026.

Por segundo año consecutivo, el grupo obtuvo el galardón a "Mejor Álbum de Electrónica", esta vez gracias a su exitoso Spotify Session, lanzado en diciembre de 2025.

El material, compuesto por cinco canciones y dirigido musicalmente por Gustavo Borner, fue destacado por la crítica y consolidó aún más la identidad sonora de la banda dentro de la escena electrónica argentina.

Peces Raros en los Premios Gardel

"Circular", la colaboración junto a Nick Warren

Otro de los hitos recientes en la carrera del grupo fue el lanzamiento de "Circular", una colaboración junto al prestigioso DJ y productor británico Nick Warren.

La canción combina un pulso industrial constante con una atmósfera inspirada en sonidos de los años ochenta, logrando una fusión entre la tradición electrónica británica y la impronta contemporánea de la escena argentina.

El resultado es una obra que refleja la capacidad del dúo para dialogar con referentes internacionales sin perder su identidad artística.

Del rock a la electrónica: una identidad propia

Desde sus comienzos, Lucio Consolo y Marco Viera construyeron una propuesta capaz de romper fronteras estilísticas.

Peces Raros logró destacarse gracias a una fórmula que combina la energía y la sensibilidad del rock con la arquitectura sonora de la música electrónica.

Esa búsqueda constante también se refleja en sus presentaciones en vivo, donde la música convive con un potente despliegue visual pensado para potenciar la experiencia del público.

Cada show funciona como una invitación a explorar nuevas dimensiones sonoras y emocionales.

Compartiendo escenario con los grandes nombres de la electrónica

La gira junto a Thievery Corporation se suma a una agenda internacional cada vez más ambiciosa.

Recientemente, Peces Raros acompañó a RÜFÜS DU SOL en una serie de presentaciones que incluyeron ciudades como Washington, Bogotá y Medellín, mientras que la próxima parada será Ciudad de México.

Además, el grupo también compartirá fechas con figuras de renombre internacional como Nick Warren y The Blaze, ampliando aún más su presencia dentro de los principales circuitos de la música electrónica.

Las próximas presentaciones internacionales de Peces Raros

La agenda de los próximos meses muestra el gran momento que atraviesa el dúo argentino:

Próximas fechas internacionales

4 de julio: RÜFÜS DU SOL - Ciudad de México, México.

5 de julio: Nick Warren - The Soundgarden - Nueva York, Estados Unidos.

30 de agosto: The Blaze - Palma de Mallorca, España.

3 de septiembre: Nick Warren - The Soundgarden - Ibiza, España.

26, 27 y 28 de noviembre: Festival Fauna Primavera 2026 - Santiago de Chile.





El recorrido europeo junto a Thievery Corporation

La gira por Europa incluirá doce presentaciones en distintos países:

16 de julio: Estambul, Turquía.

18 de julio: Belgrado, Serbia.

20 de julio: Bucarest, Rumania.

22 de julio: Sibenik, Croacia.

23 de julio: Sibenik, Croacia.

24 de julio: Veszprém, Hungría.

26 de julio: Colonia, Alemania.

28 de julio: Ámsterdam, Países Bajos.

29 de julio: Ámsterdam, Países Bajos.

30 de julio: Londres, Reino Unido.

1 de agosto: Hamburgo, Alemania.

2 de agosto: Berlín, Alemania.





Un proyecto argentino que no deja de crecer

Con cada nuevo lanzamiento, reconocimiento y presentación internacional, Peces Raros reafirma su posición como uno de los proyectos más sólidos e innovadores de la música argentina contemporánea.

La gira junto a Thievery Corporation representa un nuevo paso en esa expansión global que viene construyendo desde hace años. Y mientras continúa conquistando escenarios alrededor del mundo, el dúo demuestra que su propuesta artística sigue encontrando nuevos horizontes para explorar.