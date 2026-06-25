Los deseos pendientes de Shakira: cantar con Dua Lipa y la profesión que la apasiona

En medio de uno de los momentos más activos de su carrera, Shakira volvió a captar la atención de sus seguidores con una confesión tan inesperada como sincera. Mientras continúa sumando proyectos musicales y consolidando su presencia en la escena internacional, la cantante abrió una ventana a sus sueños personales y reveló que todavía hay metas importantes que le gustaría cumplir.

La artista habló durante el estreno del podcast Suite 205, conducido por su amiga Lele Pons, donde repasó aspectos de su vida profesional, su personalidad y aquellas asignaturas pendientes que aún la entusiasman. Entre ellas, mencionó una colaboración musical que le encantaría concretar y una profesión que, según admitió, siempre sintió muy cerca de su corazón.

Dua Lipa, la colaboración que Shakira sueña concretar

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Lele Pons le preguntó con qué artista le gustaría compartir una canción.

Sin dudarlo, Shakira respondió: "Con Dua Lipa me gustaría, me encantaría. Ella habla español perfectamente y ella es increíble".

La declaración despertó el entusiasmo de sus fanáticos, especialmente porque entre ambas artistas ya existe una admiración mutua que quedó reflejada en distintas oportunidades.





El gesto de Dua Lipa que emocionó a la colombiana

El deseo de Shakira no surgió de manera improvisada. Durante su gira Radical Optimism Tour en 2025, Dua Lipa sorprendió al público de Bogotá al interpretar en español el clásico "Antología", una de las canciones más emblemáticas de la colombiana.

El homenaje tuvo una fuerte carga simbólica, ya que se realizó en la ciudad donde Shakira escribió ese tema que marcó una etapa fundamental de su carrera.

Tras el concierto, la barranquillera expresó su emoción a través de las redes sociales:

"Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Mil gracias".

La respuesta de Dua Lipa tampoco pasó desapercibida:

"Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. I love you".

Los elogios entre Shakira y Dua Lipa

Para muchos seguidores, aquel intercambio dejó abierta la puerta a una futura colaboración que ahora la artista colombiana reconoce públicamente como uno de sus grandes deseos artísticos.

Una personalidad intensa que no conoce medias tintas

Más allá de la música, la cantante también reflexionó sobre su forma de vivir cada experiencia.

Durante la charla, admitió que suele involucrarse por completo en todo lo que hace y que la intensidad es una característica que la acompaña desde siempre.

"En mi vida personal soy tan dedicada, tan intensa... quiero hacer las cosas de la mejor manera posible", señaló.

Cuando Lele Pons le preguntó si esa actitud se trasladaba a todos los aspectos de su vida, Shakira fue categórica:

"Lo doy todo. En todo doy todo. No me queda nada".

Sus palabras reflejan una filosofía que también explica la permanencia de la artista en la cima de la industria musical durante más de tres décadas.

La profesión que siempre quiso ejercer

Sin embargo, la confesión más inesperada llegó cuando la conductora quiso saber qué sueño le faltaba cumplir.

Lejos de mencionar nuevos escenarios o proyectos discográficos, Shakira sorprendió con una respuesta que nadie esperaba:

"Me gustaría estudiar medicina".

La cantante explicó que muchas personas de su entorno suelen bromear con que tiene alma de médica debido a su interés constante por la salud y los diagnósticos.

"Siempre estoy como diagnosticando: ‘Tú lo que tienes es esto'", comentó entre risas.

Lele Pons recordó incluso que la artista posee una gran cantidad de medicamentos y elementos relacionados con el cuidado de la salud en su casa, algo que Shakira confirmó sin problemas.

"Mis amigos siempre vienen donde mí y me preguntan qué les pasa, y por lo general acierto", aseguró.

"Yo tenía que ser médico"

La colombiana fue todavía más lejos al hablar de esa vocación que, según ella misma reconoce, descubrió demasiado tarde.

"Yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante", expresó entre risas, aunque dejando en evidencia que la medicina continúa siendo una de sus grandes pasiones.

La revelación mostró una faceta poco conocida de la artista y generó miles de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales destacaron que su curiosidad intelectual y disciplina podrían haberla llevado también a destacarse en el ámbito de la salud.

Un presente lleno de proyectos y desafíos

Mientras tanto, Shakira atraviesa una etapa de enorme actividad profesional. En los últimos meses presentó nuevas propuestas musicales, entre ellas la reedición de "Hips Don't Lie" junto a Beéle y Ed Sheeran, además de "Dai Dai", la canción vinculada al Mundial 2026 para la que también prepara una versión en español.

En ese contexto, sus declaraciones permitieron conocer aspectos más personales de una artista que, pese a haber conquistado prácticamente todos los objetivos posibles dentro de la música, sigue encontrando nuevos sueños por perseguir.

Una artista que todavía tiene metas por cumplir

La conversación con Lele Pons dejó una imagen diferente de Shakira: la de una mujer que continúa proyectándose más allá de los escenarios y los récords de ventas.

Por un lado, mantiene la ilusión de compartir una canción con Dua Lipa, una de las figuras más importantes del pop actual. Por otro, conserva intacto el interés por la medicina, una profesión que siempre despertó su curiosidad y admiración.

Dos sueños muy distintos entre sí, pero que reflejan una misma característica: la pasión con la que la artista colombiana enfrenta cada desafío que aparece en su vida.



