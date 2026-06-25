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Anuncian República Folklore, un nuevo festival que llegará a Buenos Aires en noviembre

El evento se realizará el 21 y 22 de noviembre y reunirá a artistas del folklore, propuestas gastronómicas y experiencias vinculadas a la cultura argentina.

Cecilia Andrea Bello
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo festival a su agenda cultural. Se trata de República Folklore, un encuentro dedicado a la música popular argentina que se llevará a cabo los próximos 21 y 22 de noviembre.

Presentado por Banco Macro, el evento reunirá a artistas consagrados y nuevas generaciones del folklore en una propuesta que también incluirá gastronomía y distintas experiencias relacionadas con la identidad cultural del país.

Con esta primera edición, República Folklore buscará convertirse en un espacio de encuentro para los amantes del género, sumándose al amplio circuito de festivales folklóricos que se desarrollan en la Argentina.

En las próximas semanas se conocerán más detalles sobre la programación artística y la venta de entradas.

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