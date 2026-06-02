Vortyx presenta una noche de alto voltaje electrónico con Juan Hinrichsen, Blex Ar, Camilo García y Capri

La escena electrónica argentina se prepara para una noche especial. El viernes 5 de junio desde las 23:30, Vortyx y Creta reunirán en Av. Costanera Rafael Obligado 6151 a cuatro artistas que representan distintas generaciones y sonidos dentro de la música electrónica actual: Juan Hinrichsen, Blex Ar, Camilo García y Capri.

La propuesta apunta a ofrecer una experiencia sonora que recorrerá diferentes matices del indie dance, el melodic techno y los sonidos más vanguardistas de la pista global, en una fecha que busca conectar el pasado, el presente y el futuro del género.

Capri y Camilo García: una apertura de lujo

La noche comenzará con la presencia de Capri, uno de los productores y remixers más influyentes de la escena electrónica argentina de las últimas dos décadas. Ariel Aguisky, conocido artísticamente como Capri, también es recordado por sus trabajos y colaboraciones junto a Gustavo Cerati, siendo una figura clave en la evolución de la electrónica local.

Capri abrirá la noche con su inconfundible sello electrónico

Posteriormente compartirá cabina en formato b2b con Camilo García, periodista, DJ y productor reconocido por su aporte al indie dance y por una propuesta que combina sintetizadores en vivo con una cuidada selección musical. Una dupla que promete elevar la energía desde los primeros minutos de la noche.

Camilo García aportará su sello indie dance con sintetizadores en vivo y una selección musical vibrante

Blex Ar, una de las nuevas promesas argentinas

Desde Mendoza llegará Blex Ar, uno de los nombres emergentes con mayor crecimiento dentro de la escena nacional. Su versatilidad y capacidad para moverse entre distintos estilos le permitieron publicar decenas de producciones en los últimos años y obtener el respaldo de importantes referentes internacionales.

Con una propuesta que combina potencia, groove y una mirada contemporánea de la música electrónica, el productor mendocino se ha convertido en una de las apuestas más interesantes del circuito actual.

Juan Hinrichsen: el gran protagonista de la noche

El cierre estará a cargo de Juan Hinrichsen, uno de los artistas chilenos con mayor proyección internacional dentro del indie dance y melodic techno.

DJ y productor autodidacta, comenzó su recorrido en 2015 y fue desarrollando una identidad sonora basada en el groove, las líneas de bajo hipnóticas y una narrativa musical que evoluciona progresivamente durante cada presentación.

Su crecimiento lo llevó a presentarse en escenarios de relevancia internacional como Burning Man, Piknic Électronik y The Grid, además de compartir cabina con artistas de la talla de Enrico Sangiuliano, Mita Gami, Juan Hansen, Marco Faraone, Departamento y Oceanvs Orientalis.

Su sonido combina elementos del indie dance con atmósferas oscuras, momentos energéticos y una cuidada selección musical que prioriza la identidad artística por encima de las tendencias pasajeras.

Juan Hinrichsen, uno de los artistas chilenos con mayor proyección internacional dentro del indie dance

Una apuesta fuerte para el futuro de la electrónica

Con una curaduría enfocada en artistas que actualmente marcan tendencia dentro de los sets de DJs de todo el mundo, Vortyx y Creta presentan una de las propuestas más ambiciosas de la temporada.

La cita será el viernes 5 de junio y promete convertirse en un encuentro imperdible para quienes siguen de cerca la evolución de la música electrónica contemporánea, con una combinación perfecta entre referentes consagrados y nuevas figuras que están definiendo el sonido del futuro.