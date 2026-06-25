Los Caligaris y La Mona Jiménez hacen historia con una nueva versión de "Todos Locos"

La música popular argentina suma un capítulo especial con el encuentro de dos nombres que representan la esencia artística de Córdoba.

Por un lado, Los Caligaris, una de las bandas más queridas y convocantes de Latinoamérica. Por el otro, La Mona Jiménez, una figura legendaria que marcó la historia del cuarteto y se convirtió en un símbolo cultural para varias generaciones.

Juntos presentan una nueva versión de "Todos Locos", una canción que forma parte del ADN de Los Caligaris y que ahora adquiere una dimensión diferente gracias a la participación del máximo referente del género cordobés.

Una canción emblemática con espíritu renovado

Desde sus primeros acordes, esta nueva interpretación propone una experiencia completamente atravesada por el cuarteto.

La producción potencia el carácter festivo que convirtió a "Todos Locos" en uno de los temas más celebrados del repertorio de Los Caligaris, incorporando además la impronta inconfundible de La Mona Jiménez.

El resultado es una versión que invita al baile, a la celebración y al encuentro, manteniendo intacta la esencia de la canción mientras suma nuevos matices que la acercan aún más a las raíces musicales de Córdoba.

El encuentro de dos generaciones de la música cordobesa

Más allá de la canción, la colaboración representa un acontecimiento especial para la cultura popular argentina.

La participación de La Mona Jiménez simboliza la unión de dos generaciones que dejaron una huella profunda en la música de Córdoba y que continúan conectando con públicos de todas las edades.

Ambos proyectos comparten una identidad artística construida sobre la alegría, la cercanía con la gente y el orgullo por sus raíces. Por eso, esta nueva versión funciona también como una celebración de la historia musical cordobesa y de los valores que representan.

Un clásico que sigue conquistando nuevos espacios

La vigencia de "Todos Locos" trasciende los escenarios y continúa encontrando nuevos públicos.

La versión original de la canción forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 realizada por DIRECTV Latinoamérica, un dato que confirma la capacidad del tema para seguir generando identificación y acompañar grandes acontecimientos.

Su presencia en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta demuestra que la energía y el espíritu de la canción mantienen intacta su conexión con el público.

El gran momento que atraviesan Los Caligaris

Este lanzamiento llega en una etapa especialmente significativa para la banda.

Recientemente, Los Caligaris presentaron "Caligaris Sí", un álbum compuesto por once canciones inéditas y una destacada lista de colaboraciones que reúne a artistas de distintos géneros y países.

Entre los invitados se encuentran Paty Cantú, Justo de Silvestre y La Naranja, Los Auténticos Decadentes, Banda El Recodo, Benjamín Amadeo, La Konga, Neto Peña, La Vela Puerca, Coti Sorokin, Don Tetto, Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad, además de Karina La Princesita.

El trabajo reafirma la capacidad del grupo para reinventarse constantemente sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los fenómenos más importantes de la música popular latinoamericana.

Una gira que promete hacer historia

A este presente exitoso se suma otro anuncio que despertó gran expectativa entre los fanáticos.

Los Caligaris compartirán una gira junto a Los Auténticos Decadentes bajo el nombre "La Fórmula Perfecta", una propuesta que reunirá a dos referentes indiscutidos de la música argentina en una celebración cargada de fiesta, humor y canciones populares.

La unión de ambas bandas promete convertirse en uno de los espectáculos más importantes de los próximos meses.

Las próximas fechas de "La Fórmula Perfecta"

Los shows confirmados hasta el momento son:

22 de agosto: Quality Arena, Córdoba, Argentina.

24 de octubre: Tecate Península, Tijuana, México.

1 de noviembre: Parque Tangamanga II, San Luis Potosí, México.

14 de noviembre: Movistar Arena, Bogotá, Colombia.

20 de noviembre: Auditorio Banamex, Monterrey, México.

27 de noviembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.





Una celebración de la identidad cordobesa

La nueva versión de "Todos Locos" no solo representa una colaboración musical de gran relevancia, sino también un homenaje a la cultura popular cordobesa y a la música que acompaña celebraciones desde hace décadas.

Con La Mona Jiménez aportando su sello inconfundible y Los Caligaris reafirmando su espíritu festivo, la canción se transforma en un encuentro generacional que une pasado, presente y futuro en una misma fiesta.

El resultado es una colaboración histórica que confirma que la música de Córdoba sigue más vigente que nunca y continúa encontrando nuevas formas de emocionar, conectar y hacer bailar a miles de personas.



