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Los Caligaris conquistan México y consolidan su presente internacional

La banda cordobesa brilló en una gira por distintas ciudades mexicanas y anticipa una nueva etapa musical con próximos lanzamientos.

Cecilia Andrea Bello

Los Caligaris atraviesan un gran momento en su carrera y lo demuestran en cada escenario. En el marco de su reciente gira por México, la banda volvió a confirmar el fuerte vínculo que mantiene con su público local, con una serie de shows en ciudades como Veracruz, Cuernavaca, Tlaxcala, Querétaro, Toluca y Juárez.

Lejos de ser una plaza más, México se consolidó como una segunda casa para el grupo cordobés. El recibimiento en cada presentación, la energía del público y la fidelidad de sus fans reafirman una conexión que se fortalece con cada visita.

Uno de los momentos más destacados de la gira tuvo lugar en Toluca, donde la artista Olivia Wald se sumó al show para interpretar "Razón" junto a la banda, generando uno de los cruces más celebrados de la noche.

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En paralelo a este presente en vivo, Los Caligaris continúan expandiendo su universo musical. Recientemente lanzaron una nueva canción junto a Justo, integrante de Silvestre y La Naranja, que tuvo una gran recepción tanto en plataformas digitales como entre sus seguidores.

Este lanzamiento forma parte de su próximo álbum, actualmente en proceso, y se inscribe dentro de una etapa de renovación artística donde la banda apuesta a nuevos sonidos y colaboraciones.

&nbsp;Los Caligaris brillaron en México con una gira que reafirma su conexión única con el público&nbsp;
 Los Caligaris brillaron en México con una gira que reafirma su conexión única con el público 

Con más adelantos en camino y una agenda internacional activa, Los Caligaris se preparan para continuar su recorrido global, que tendrá una próxima parada el 26 de junio en el Centro de Convenciones de Barranco, Perú.

Así, la banda reafirma su crecimiento sostenido y su capacidad de conectar con públicos de distintas partes del mundo sin perder su esencia festiva y emocional.

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