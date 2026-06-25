Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman unen sus caminos en "Soul Reggae Vol. 1"

Algunas colaboraciones parecen inevitables. Después de décadas construyendo carreras fundamentales dentro de la música argentina, Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman finalmente concretaron un encuentro artístico que reúne sus influencias, su experiencia y su pasión por los sonidos que marcaron sus vidas.

El resultado es "Soul Reggae Vol. 1", un trabajo que funciona como el primer capítulo de una serie de lanzamientos dedicados a revisitar canciones esenciales del soul, el reggae y la música popular internacional. Lejos de proponer simples versiones, el álbum ofrece nuevas lecturas de clásicos que fueron fundamentales en la formación musical de sus protagonistas.

Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman reinterpretan clásicos que marcaron sus historias

La inconfundible voz de Mimi Maura se combina con la versatilidad instrumental de Hugo Lobo y la impronta artística de Sergio Rotman para construir un repertorio que respeta el espíritu original de cada composición, pero que al mismo tiempo encuentra una identidad propia.

Entre las canciones elegidas para este primer volumen aparecen piezas emblemáticas como "Trenchtown Rock" de Bob Marley, "The First Time Ever I Saw Your Face", "Revolution Rock", "Groove Me" y "When Will I See You Again", entre otras obras que atravesaron generaciones y estilos musicales.

El proyecto también cuenta con la participación de músicos invitados como Miguel "Maikel" De Luna Campos, Ramón Lobo, Nicolás Uccello, Facundo Canosa y Kevin Fingier, quienes aportan nuevos matices a una producción que apuesta por el detalle y la calidez sonora.

Más que un álbum de homenaje, "Soul Reggae Vol. 1" se presenta como una declaración artística. Un trabajo que conecta pasado y presente a través de canciones que siguen vigentes y que encuentran nuevas formas de expresión en las manos de tres músicos que han dejado una huella indeleble en la escena nacional.

Con este lanzamiento, Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman abren la puerta a una serie que promete seguir explorando el inmenso universo musical que moldeó a toda una generación y que continúa inspirando a artistas y oyentes alrededor del mundo.