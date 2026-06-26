Perro Suizo estrena "Aullando a la Luna" junto a Oscar Zárate de El Tri

Perro Suizo continúa ampliando su camino dentro del rock y el blues con el lanzamiento de "Aullando a la Luna", su nuevo single que cuenta con la colaboración de Oscar Zárate, integrante de la histórica banda mexicana El Tri.

Grabada en Sony México, la canción propone un blues de clima nocturno donde la melancolía, el desamor y la identidad se entrelazan en una historia marcada por los recuerdos y la intensidad de las emociones.

Con una fuerte impronta blusera y arrabalera, "Aullando a la Luna" retrata a un personaje que encuentra en la música una forma de expresar el dolor y enfrentarse a un amor que, pese al paso del tiempo, continúa presente.

El lanzamiento también incluye un videoclip que muestra el detrás de escena de la grabación, registrando el momento en que la interpretación de los músicos cobra vida dentro del estudio y trasladando esa energía directamente a la pantalla.

Con este nuevo trabajo, Perro Suizo reafirma su identidad sonora y suma una colaboración internacional junto a uno de los músicos más reconocidos del rock mexicano.

La banda está integrada por Matías Belmonte en voz, Esteban Besteiro en guitarra, Emanuel Portela en batería y David Venanzi en bajo.