Así es la rutina que Maria Becerra y J Rei cumplen cada noche con sus animales rescatados

En medio de una agenda cargada de compromisos profesionales, Maria Becerra también encuentra espacio para una de sus mayores pasiones: el cuidado de los animales.

La cantante volvió a conectar con sus seguidores a través de las redes sociales al compartir un momento íntimo junto a J Rei, donde mostró cómo transcurre una noche habitual en su hogar rodeada de sus ocho mascotas.

El video, publicado en TikTok, rápidamente despertó miles de reacciones por la dedicación y el cariño con el que la pareja organiza cada detalle de la alimentación de sus perros y gatos, todos ellos rescatados.

Una rutina pensada especialmente para cada mascota

La publicación permitió conocer una faceta menos visible de la vida de la artista. Lejos de los escenarios y los estudios de grabación, María mostró el proceso que realiza junto a su novio para preparar la cena de cada uno de sus animales.

Según explicó, cada mascota sigue una alimentación personalizada, diseñada de acuerdo con sus necesidades particulares.

En las imágenes se observa cómo la pareja organiza cuidadosamente distintas viandas que incluyen carnes frescas, verduras seleccionadas y una porción de alimento balanceado, buscando ofrecer una nutrición completa y equilibrada.

La cantante dejó en evidencia que la alimentación de sus compañeros de cuatro patas no es una tarea improvisada, sino parte de una rutina establecida que llevan adelante todos los días.

El amor por los animales, una causa que la acompaña siempre

Una defensora activa de los animales rescatados

No es la primera vez que La Nena de Argentina utiliza sus redes para visibilizar la importancia de adoptar y cuidar animales en situación de vulnerabilidad.

La artista se convirtió en una de las voces más comprometidas dentro del mundo del espectáculo argentino cuando se trata de promover el rescate responsable y la tenencia consciente.

Por eso, el video no solo generó ternura entre sus seguidores, sino que también volvió a poner en primer plano su vínculo con los animales y la responsabilidad que implica brindarles una buena calidad de vida.

Un gesto que emocionó a todos

El detalle de los perros que conquistó las redes

Más allá de la preparación de la comida, hubo una escena que se llevó toda la atención.

María mostró que sus perros aprendieron a dar la patita antes de comer, una conducta que refleja el trabajo diario, la convivencia y el respeto mutuo que existe entre ellos.

El gesto despertó miles de comentarios positivos y se convirtió en uno de los momentos más destacados del video.

Junto a las imágenes, la cantante escribió simplemente: "Nuestra rutina nocturna", una frase breve que resumió un momento lleno de cariño y conexión familiar.

Un vínculo que trasciende las redes

La publicación volvió a demostrar que detrás de la exitosa carrera de Maria Becerra y J Rei existe una vida cotidiana atravesada por el amor hacia sus animales. La organización, el compromiso y la dedicación con la que cuidan a sus ocho mascotas reflejan valores que sus seguidores destacan constantemente.

Mientras continúan consolidándose como dos de los artistas más importantes de la música argentina, la pareja también encuentra felicidad en los pequeños momentos del día a día, donde compartir tiempo con sus compañeros de cuatro patas ocupa un lugar fundamental.