La canción del Indio Solari que inspiró a Sebastián Beccacece en la histórica clasificación de Ecuador

La histórica clasificación de Ecuador a los 16avos de final del Mundial dejó una curiosa revelación de Sebastián Beccacece. Luego del triunfo frente a Alemania, el entrenador argentino contó que una canción del Indio Solari fue una de sus principales fuentes de inspiración durante los días previos al partido.

En la conferencia de prensa, Beccacece explicó que el rock nacional lo acompañó durante toda la preparación y destacó especialmente una frase de "Juguetes Perdidos", uno de los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"El rock nacional me ayudó muchísimo", confesó Beccacece tras la clasificación

"La verdad que el rock nacional en estos días me ayudó muchísimo, porque tiene frases muy potentes cualquier artista. Y en 'Juguetes Perdidos' siempre dice que 'no escucha lo que oye'; va para adelante, se prende fuego y siente", expresó.

El entrenador aseguró que esa energía fue clave para afrontar uno de los partidos más importantes de su carrera y, antes de finalizar la conferencia, volvió a destacar la influencia de la música en su vida.

"La verdad que estoy muy agradecido a la cultura del rock, porque esa energía de combate que se genera ahí a mí me da mucha fuerza", afirmó.

"Ricotero"



Por estas declaraciones de SEBASTIÁN BECCACECE en conferencia de prensa luego de que ECUADOR LE GANE A ALEMANIA.



"El ROCK NACIONAL me ayudó muchisimo, tiene frases muy POTENTES".



"El ÁNGEL DE LA SOLEDAD VA PARA ADELANTE". pic.twitter.com/wTXMnR8Jux — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 26, 2026

Además de hablar sobre la música, Beccacece se mostró emocionado por el presente que atraviesa y reflexionó sobre la importancia de compartir estos logros con sus seres queridos.

"De eso va la vida, ¿no? De saber también que la vida te regala estos momentos, donde podés compartir con tus hijas, con tu señora, con tus hermanos, con tu mamá, con los amigos... Falta el viejo, que estará gritando allá arriba", sostuvo.

Finalmente, imaginó los festejos en Ecuador tras la clasificación: "Imagino a un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas abrazándose, tomándose una buena cerveza y celebrando una victoria histórica".