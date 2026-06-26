Los Caligaris y La Mona Jiménez se unen para reversionar "Todos Locos"

Los Caligaris y La Mona Jiménez concretaron uno de los encuentros más esperados de la música cordobesa. La banda lanzó una nueva versión de "Todos Locos", uno de sus temas más emblemáticos, ahora con la participación del histórico cantante de cuarteto.

La colaboración reúne a dos generaciones y dos referentes de la música popular de Córdoba en una reinterpretación que mantiene el espíritu festivo de la canción, pero incorpora el sello inconfundible de La Mona Jiménez. Desde el comienzo, la nueva versión apuesta por una fuerte impronta cuartetera, invitando a disfrutar de una verdadera noche de baile.

Los Caligaris y La Mona Jiménez unen sus voces en una nueva versión de "Todos Locos"

Más que una simple colaboración, el lanzamiento representa un homenaje a las raíces musicales de la provincia y al legado que ambos artistas construyeron a lo largo de sus carreras.

El estreno llega en un gran momento para Los Caligaris. Recientemente publicaron "Caligaris Sí", un álbum integrado por 11 canciones inéditas y colaboraciones con artistas como Paty Cantú, Los Auténticos Decadentes, Banda El Recodo, Benjamín Amadeo, La K'onga, La Vela Puerca, Coti, Karina La Princesita y otros referentes de la música latinoamericana.

Además, la banda ya confirmó una nueva gira junto a Los Auténticos Decadentes, un proyecto que los llevará a compartir escenario en distintas ciudades con un espectáculo que promete reunir a dos de los grupos más convocantes de la música argentina.

La vigencia de "Todos Locos" también quedó reflejada este año al formar parte de la cobertura del Mundial 2026 realizada por DIRECTV Latam, consolidando a la canción como uno de los himnos más representativos del repertorio de Los Caligaris.

Mirá el nuevo videoclip de Los Caligaris y La Mona Jiménez