Franzizca presentó su nuevo álbum junto a Nina Kraviz en una exclusiva noche de música electrónica en Buenos Aires

Franzizca dio un nuevo paso en su carrera internacional con una presentación exclusiva en Buenos Aires junto a Nina Kraviz, referente global de la música electrónica y fundadora del sello Trip Recordings.

El encuentro se realizó en el marco de una edición especial organizada por el sello discográfico, que reunió música, arte y una cuidada propuesta sonora. Durante la noche, la artista argentina presentó por primera vez "Amiga", su próximo álbum de estudio, que verá la luz el 2 de julio bajo el sello de Kraviz.

Franzizca presentó en Buenos Aires su nuevo álbum junto a Nina Kraviz

Uno de los momentos más destacados de la velada fue el set de dos horas que Franzizca compartió con Nina Kraviz, consolidando una colaboración artística que refleja la admiración mutua entre ambas y marca un nuevo capítulo en la proyección internacional de la DJ y productora argentina.

El evento, producido por Numbers -la productora creada por Franzizca- junto a Hub Estudios, también contó con la participación de artistas de la escena local como Pampa y Naturax, en una experiencia pensada para acercar al público al universo creativo de Trip Recordings.

La DJ argentina compartió cabina con Nina Kraviz y adelantó "Amiga"

Con siete años de trayectoria, Franzizca se consolidó como una de las artistas más destacadas de la electrónica argentina. Formó parte de festivales como Lollapalooza, Primavera Sound, Creamfields y MUTEK, además de compartir escenario con nombres como Kraftwerk, Disclosure, The Blaze y Brutalismus 3000.

La presentación de "Amiga" junto a Nina Kraviz no solo anticipa el lanzamiento de su nuevo material, sino que también reafirma el crecimiento de Franzizca dentro de la escena electrónica internacional y su proyección como una de las productoras argentinas con mayor presente.