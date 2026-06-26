Hana Fox presenta "Los Malos", su primera colaboración junto a la chilena KUINA

Hana Fox continúa consolidando su proyecto musical con el lanzamiento de "Los Malos", su nuevo single junto a la artista chilena KUINA. Se trata de la primera colaboración oficial de la cantante argentina, que apuesta por una propuesta donde el pop urbano, la sensualidad y la actitud se combinan en una producción de sonido moderno.

La canción explora el deseo y la atracción desde una perspectiva diferente. Lejos de los estereotipos habituales, Hana Fox y KUINA invierten los roles y presentan una historia en la que son ellas quienes toman el control, construyendo una narrativa marcada por la seguridad, el magnetismo y la confianza.

Hana Fox y KUINA unen sus voces en "Los Malos", un nuevo single de pop urbano

Sobre una base que fusiona elementos del pop y la música urbana, ambas artistas despliegan una química que se refleja tanto en sus interpretaciones como en la dinámica del tema. La producción estuvo a cargo de Ovyze y del reconocido productor puertorriqueño Caleb Calloway, aportando una sonoridad que conecta la escena latina con una estética global.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para Hana Fox, quien viene de presentar su EP "Zorritas en Bikini" y singles como "HOT", trabajos con los que comenzó a construir una identidad artística donde la música, el baile y la propuesta visual ocupan un lugar central.

Nacida en Buenos Aires, Hana Fox inició su carrera como cantante y compositora en 2023. Un año más tarde fue convocada por Caleb Calloway para participar en uno de los sencillos de su álbum debut, una experiencia que impulsó su proyección dentro de la escena pop y urbana.

Con "Los Malos", la artista suma un nuevo capítulo a su carrera y reafirma una propuesta que busca destacar el empoderamiento femenino a través de letras desafiantes, una fuerte impronta estética y una identidad musical en constante evolución.