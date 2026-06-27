Dante Spinetta presentó por primera vez en Buenos Aires su álbum Día 3 con un Niceto Club completamente agotado

Dante Spinetta dio un nuevo paso en su carrera con la presentación oficial de Día 3 en la Ciudad de Buenos Aires. Con entradas agotadas, el artista llevó su más reciente trabajo discográfico por primera vez a un escenario porteño, ofreciendo un show en Niceto Club que confirmó el gran momento creativo que atraviesa.

La propuesta reflejó la búsqueda sonora que caracteriza al álbum. Sin abandonar la esencia funk, urbana y rockera que lo acompaña desde hace más de tres décadas, Dante incorporó nuevos matices inspirados en el tango, el bolero y las baladas, construyendo un recorrido musical donde la nostalgia y la modernidad convivieron de principio a fin.

Dante Spinetta presentó Día 3 por primera vez en Buenos Aires con un Niceto Club completamente agotado / P.h: @aitorferndz

El repertorio incluyó varias de las canciones de Día 3, entre ellas "Soldado espiritual", "Maldito frenesí", "El plancito", "El reset" y "Pensando en ella", que encontraron una gran respuesta del público. La puesta en escena acompañó el clima del disco, alternando momentos íntimos con pasajes de gran intensidad rítmica.

La celebración también tuvo espacio para los clásicos. Temas como "Sudaka", "El lado oscuro del corazón" y "Funk Warrior" transformaron el recinto en una verdadera pista de baile, reafirmando el vínculo del músico con su público.

El espectáculo contó con el estilismo de Sol Canievsky y una banda integrada por Axel Introini en teclados, Pablo González en batería, Matías Rada en guitarra, Matías Méndez en bajo, Lucas Millicay en percusión y Ezequias Aquino y Lucas Gire en vientos, quienes acompañaron a Dante durante toda la noche.

Uno de los momentos más celebrados llegó sobre el final, cuando el artista rindió homenaje a Illya Kuryaki & The Valderramas con una potente interpretación de "Coolo", uno de los himnos más emblemáticos de la historia del dúo. El cierre definitivo estuvo a cargo de "Me quedo acá", focus track de Día 3, con un público que coreó cada palabra.

Funk, rock, tango y bolero se unieron en un show que marcó el inicio de una nueva etapa para Dante Spinetta / P.h: @aitorferndz

Tras el inicio de su gira nacional en Córdoba, Dante continuará presentando el álbum en La Plata, San Isidro, Santa Fe y Rosario, antes de llegar el próximo 10 de octubre al Teatro Ópera, donde continuará desplegando esta nueva etapa artística que ya se posiciona como una de las más celebradas de su carrera.