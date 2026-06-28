República Folklore revelará este lunes a los primeros artistas de su histórica primera edición

La cuenta regresiva para República Folklore ya comenzó. Después de anunciar el nacimiento del primer gran festival de folklore de la Ciudad de Buenos Aires, la organización confirmó que este lunes dará a conocer a los primeros artistas que integrarán la programación de su edición inaugural.

Con el mensaje "Se habita. Se baila. Se canta. Se comparte. Bienvenidos a Festival República Folklore", el evento anticipó el comienzo de una propuesta que buscará reunir a referentes consagrados del género y a las nuevas generaciones en un mismo escenario.

La primera tanda de nombres marcará el puntapié inicial de un festival que promete convertirse en un nuevo punto de encuentro para la música popular argentina. La expectativa crece entre el público, que aguarda conocer las voces que encabezarán esta celebración folklórica.

República Folklore se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre y ofrecerá mucho más que música en vivo. La propuesta combinará gastronomía, experiencias culturales e identidad argentina, con el objetivo de convertirse en un espacio donde el folklore pueda vivirse en todas sus expresiones.

Con el anuncio de los primeros artistas previsto para este lunes, comenzará a tomar forma una de las apuestas más importantes del año para la escena folklórica, en un evento que buscará instalarse como un nuevo clásico en el calendario de festivales del país.