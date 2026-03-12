La oposición del Barcelona negocia la llegada de Erling Haaland: ¿Se cae lo de Julián Álvarez?

Luego de la renuncia de Joan Laporta como presidente de Barcelona con el fin de poder presentarse para una reelección, se activó la campaña electoral en el club.

Uno de los candidatos más firmes de la oposición es Victor Font, y recientemente se dio a conocer que parte de su equipo se reunió con el CEO de Manchester City, Ferran Soriano, para negociar por Erling Haaland.

Lo cierto es que Carles Planchart y Xavier Aguilar fueron vistos saliendo del hotel Four Seasons de Madrid en donde se hospedó toda la delegación del equipo inglés por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante Real Madrid, según indicó el portal español Sport.

Es cierto que el delantero viene de renovar su contrato con el City hasta 2034. No obstante, negocian que el Barcelona tenga la prioridad para negociar por el noruego y se pondría por delante del Merengue y otros que han mostrado interés en contratar los servicios del jugador.

Si se da finalmente la llegada de Haaland, se caería el interés que mostró el Blaugrana por Julián Álvarez.