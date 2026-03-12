Chiqui Tapia lanzó una llamativa frase sobre la sede de la Finalissima: "Quiero que se juegue en..."

Si no hay más cambios, faltan apenas 15 días para que se dispute la Finalissima entre la Selección Argentina y España. Sin embargo, al imperdible choque todavía le falta la sede.

En ese marco, este jueves trascendió que la Furia propuso que el encuentro se dispute en el Santiago Bernabéu , algo que no convenció del todo a la AFA.

Justamente, luego de una audiencia en Tribunales, el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio Tapia, se refirió al tema.

Consultado sobre esa chance, el Chiqui tomó distancia de sus pares de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y expresó cuál es su deseo al respecto.

"Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere jugar en Madrid y yo quiero que se juegue en el Monumental", apuntó.

Por ahora, parece no haber acuerdo en dónde tendrá lugar el choque entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa del 2024. En las próximas horas, las partes intentarán resolver el problema porque el tiempo corre.