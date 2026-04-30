Pablo Longoria ya trabaja en River: cuál fue su primera tarea

En el marco de la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques, River visita a Bragantino en la búsqueda de una nueva victoria que le permita acomodarse en la primera posición de la zona del certamen internacional.

Y junto a la delegación, compuesta por 24 futbolistas y el entrenador Eduardo Coudet, viajó Pablo Longoria, el español que fue anunciado, en la semana, por la institución como el nuevo Director Deportivo y que, de esta manera, inició su trabajo de manera formal.

El otrora presidente de Olympique de Marsella tendrá responsabilidad sobre el proyecto de fútbol, según transmitieron desde Núñez, así como también coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo.

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Según informó 'La Página Millonaria', este trabajo será de integración entre el Fútbol Profesional, Reserva y Formativo, y, además de, liderar el departamento de scouting y performance, por lo que también tendrá injerencia dentro de las divisiones inferiores del club.

Es decir que trabajará bajo el ala del propio presidente Stefano Di Carlo y también de Enzo Francescoli, quien seguirá en su rol de mánager.