Atentos: River va a la carga por Nico Domínguez

River ya piensa en la conformación del plantel para la segunda mitad del año. Eduardo Coudet busca futbolistas de jerarquía y entre ellos aparece el nombre de Nicolás Domínguez.

No es la primera vez que el Millonario quiere al volante central. En esta oportunidad, se contactaron con el entorno el futbolista para conocer su situación y en los próximos días se analizará si se inician negociaciones formales con Nottingham Forest, elenco que milita en la Premier League.

El entrenador considera necesario que llegue un volante que cumpla una función mixta y Domínguez encaja en ese perfil.

A los dirigentes también le gusta la posibilidad ya que se trata de un jugador probado en Europa, que tiene 27 años y puede darle un salto de jerarquía al plantel.

El argentino atraviesa actualmente una buena temporada en Nottingham Forest. El mediocampista acumula 35 partidos jugados, un gol y dos asistencias.