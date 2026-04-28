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CONFIRMADO

Pablo Longoria será el Director Deportivo de River: cuándo llega a la Argentina y cuál será su función

Stefano Di Carlo cumplirá su deseo de tener a Pablo Longoria como Director Deportivo de River Plate. El español funcionará como nexo entre el plantel, Enzo Francescoli y la dirigencia.

Juan Riera
Juan Riera

Desde su asunción como presidente de River Plate, Stefano Di Carlo se propuso incorporar un Director Deportivo que funcione como nexo entre el plantel profesional, Enzo Francescoli y la dirigencia.

El elegido es el español Pablo Longoria, con quien ya existe un acuerdo desde el 2 de abril. El dirigente todavía no asumió formalmente, pero viajará este miércoles hacia Argentina para instalarse en Buenos Aires y comenzar con sus funciones en el club.

Longoria contará con un rol clave en la estructura futbolística de River, ya que será el encargado de articular decisiones deportivas, planificación y mercado de pases, en coordinación con el cuerpo técnico y la secretaría técnica.

En cuanto a su trayectoria, el español construyó una carrera destacada en el fútbol europeo. Dio sus primeros pasos a los 20 años en Newcastle United y desde entonces se mantuvo ligado a instituciones de primer nivel, consolidándose como un referente en gestión deportiva dentro de la élite del fútbol internacional.

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