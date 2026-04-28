Tomás Etcheverry no la pasó bien con Arthur Fils y quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid

Tomás Etcheverry quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid tras caer frente al francés Arthur Fils, que se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y media de juego y avanzó a los cuartos de final.

1st Frenchman to reach the Madrid quarter-finals since Tsonga (2013) %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7



Arthur Fils defeats Etcheverry 6-3 6-4!#MMOpen pic.twitter.com/ubHD0bjaj7 — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

El partido se definió por la efectividad en los momentos clave: Fils aprovechó dos de las cinco oportunidades de quiebre que generó, mientras que el argentino no logró capitalizar ninguna de las que dispuso, una diferencia determinante en el desarrollo del encuentro.

A pesar de la derrota, Tomás Etcheverry cerró una sólida participación en el torneo disputado en Madrid y mantiene buenas chances de superar su mejor ranking histórico (27°) al cierre de la semana.

Por su parte, Fils ratifica su gran momento tras consagrarse recientemente en el ATP 500 de Barcelona y ya aseguró su regreso al top 20, luego de un 2025 marcado por la inactividad debido a una lesión en la espalda.

En los cuartos de final, el francés se enfrentará al checo Jiri Lehecka (11°), quien venció con autoridad al italiano Lorenzo Musetti (6°) por 6-3 y 6-3.

En otro de los encuentros de la jornada, el número 1 del mundo, Jannik Sinner, derrotó 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (19°) y también se metió entre los ocho mejores del certamen.

La presencia argentina en el Masters de Madrid continuará con el duelo entre Francisco Cerúndolo (16°) y el belga Alexander Blockx, programado para no antes de las 14.