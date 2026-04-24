Tomás Etcheverry la rompió en el Masters 1000 de Madrid, pasó de ronda y quebró una fatídica racha en el polvo de ladrillo español

El argentino Thomas Etcheverry dio un paso firme en el Masters 1000 de Madrid. El número 29° del ranking ATP superó con autoridad al austríaco Sebastian Ofner (83º) por 6-4 y 6-4 en una hora y 19 minutos de juego, en su debut en el torneo sobre polvo de ladrillo de la capital española.

Ahora, en busca de un lugar entre los 20 mejores tenistas del esclafón, el tenista platense enfrentará al croata Dino Prizmic (87°), quien eliminó al estadounidense Ben Shelton (6°), que venía de consagrarse en el ATP 500 de Múnich.

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El argentino, que había quedado exento de la primera ronda por su condición de preclasificado, mostró un tenis sólido y agresivo, con el servicio como su punto más fuerte -concretó cinco Aces-.

Con este triunfo, el platense rompió una barrera personal en el torneo madrileño ya que en sus tres participaciones anteriores en el cuadro principal, siempre había quedado eliminado en la segunda ronda.

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Además, el tenista continuó su buena racha en arcilla, superficie en la que, en febrero, había conquistado el ATP 500 de Río de Janeiro, el primer título de su carrera en el circuito mayor.



