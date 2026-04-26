Alerta en el Masters de Madrid: el sorprendente virus que afectó a los tenistas y provocó varios abandonos

Una gran alarma se extendió en el Masters 1000 de Madrid, donde varios jugadores abandonaron sus partidos o no se presentaron a jugar, producto de un virus que aún no fue identificado por las autoridades.

La última en sufrir las consecuencias de esta afección fue Coco Gauff, número 3 del ranking WTA, que vivió momentos muy delicados en su partido ante la rumana Sorana Cirstea.

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La estadounidense vomitó en un tacho y solicitó un tiempo muerto médico en el partido, antes de completar la victoria en dos horas y 21 minutos.

"Sí, sinceramente, no sé (cómo lo solucioné). Estaba tratando de terminar el partido y un punto se convirtió en otro. Creo que, lamentablemente, tengo lo mismo que todos los demás aquí en Madrid. Así que intentaré sobrevivir mañana", indicó Gauff, que jugará los octavos de final.

"No me siento bien, no sé cómo lo superé. Físicamente, creo que nunca me había sentido tan mal en una cancha. Entre el primer y el segundo set estuve vomitando en el baño, llorando un poco, también estoy sangrando... Literalmente fue sangre, sudor y lágrimas el partido de hoy", dijo la número 3 del mundo.

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Los expertos aún no han logrado identificar el virus, aunque muchos especulan con que se trata de algo que afecta lo estomacal, ya que se dio tanto en el circuito femenino como en el masculino.

Marin Cilic tuvo que retirarse del torneo, precisamente aludiendo a este mismo problema, pero el croata no es el único que ha sufrido las consecuencias. Iga Swiatek, número 4 del mundo y una de las principales figuras del torneo, abandonó su partido de tercera ronda.

También en el cuadro femenino, Madison Keys se marchó antes de tiempo sin ni siquiera haber jugado su partido. Lo mismo ocurrió con la rusa Liudmila Samsonova, que no se presentó en su encuentro ante la checa Linda Noskova.

En tanto, el francés Corentin Moutet también habló del asunto. Aunque disputó el encuentro contra el español Daniel Mérida, en el último turno de la pista 3 de la Caja Mágica y fue superado en dos sets, señaló después que no pudo jugar bien ese encuentro "por culpa del virus".