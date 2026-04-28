El jugado plan de Coudet para la próxima pretemporada de River: destino España

River Plate analiza realizar la pretemporada de mitad de año en España, en una decisión que marcaría un quiebre respecto a sus últimas planificaciones. Aunque todavía no hay confirmación oficial, la alternativa europea de Eduardo Coudet gana cada vez más consenso dentro del club y ya se trabaja en su viabilidad logística y deportiva.

De concretarse, sería una ruptura con la planificación reciente ya que a comienzos de 2026, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, River había elegido San Martín de los Andes como base de trabajo, una sede habitual durante su ciclo, priorizando la altura y el aislamiento. "El Chacho" tiene otra idea ya que en Argentina hará frío y prefiere otras temperaturas más estables que favorecen la preparación física y futbolística.

Además, Coudet considera que tras su experiencia en el Deportivo Alavés, tiene contactos suficientes en España para poder proyectar posibles amistosos y tener una estructura acorde a un club como el Millo.