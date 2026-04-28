El refuerzo que Riquelme admira y ayudaría a Boca a ganar la Copa Libertadores

La palabra autorizada de Mauricio Serna hizo ruido en la agenda de Boca a partir de una revelación que genera expectativa en los hinchas. El ex mediocampista y ex integrante del Consejo de Fútbol no dudó en poner sobre la mesa el nombre de Sebastián Villa para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada.

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"Ya no solo es determinante por su velocidad, ahora es un jugador completo. Si se sentarían a hablar no lo sé, con lo que me une a Román y el Chelo no sería capaz de decirles ‘presi o Chelito siéntense con Villa', pero si estuviese en manos de Chicho Serna ya los hubiera sentado", expresó en el stream Planeta Bostero.

El nombre de Villa genera debate puertas adentro y también en la tribuna. Nadie duda de su capacidad y su talento, aunque fuera de la cancha las cosas son diferentes. Sin embargo, y más allá de cualquier cosa, Serna indicó que es el refuerzo ideal para ganar la Copa Libertadores.

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"Sé que Román (por Riquelme) lo admira. Creo que Sebastián (por Villa) para Boca en este equipo sería un as. Seria el gran refuerzo, lo hablo como hincha, me encanta como está jugando y hasta mejoró su calidad", agregó Chicho, que considera que el regreso del colombiano sacudaría el mercado.

%uD83D%uDD25 "NUNCA LE DIJE A UN TÉCNICO QUE LO ÍBAMOS A ECHAR SI NO PONÍA A TAL JUGADOR"



%u25B6%uFE0FChicho Serna en Planeta Bostero: "¿Le armabamos el equipo a los técnicos? Jajaja. Me rio porque a veces es tán facil inventar algo. Hablabamos con los entrenadores porque somos hombres de fútbol". pic.twitter.com/LAp2EcHOBw — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) April 27, 2026

Por otro lado, el exintegrante del Consejo de Fútbol habló sobre la situación del Exequiel Zeballos, que tiene que renovar con el club, en medio de fuertes ofertas para irse al exterior. "Yo le renovaría, aunque también pensando que puede llegar una gran oferta. Hay buena relación del presidente, del Chelo, con el Chango. Para mí se va a arreglar", finalizó Chicho.