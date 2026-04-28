El plan del Chelsea para retener a Enzo Fernández

Luego de la salida de Liam Rosenior, Chelsea atraviesa un momento clave y la dirigencia planea un cambio de rumbo para evitar una posible fuga de figuras como Enzo Fernández y Moisés Caicedo.

De manera interina, Calum McFarlane estará al mando hasta el final del curso, pero desde Inglaterra aseguran que el club apunta a contratar un entrenador con experiencia comprobada en la élite del fútbol europeo.

Según The Telegraph, los principales candidatos son Xabi Alonso, Andoni Iraola y Marco Silva. "Iraola y Silva ya saben lo que es dirigir en la Premier League y otras ligas top de Europa", destacó el medio, mientras que sobre Alonso remarcó su experiencia en clubes de primer nivel.

Los tres entrenadores aparecen como opciones viables de cara al futuro cercano: Iraola ya confirmó su salida de Bournemouth a fin de temporada, Silva aún no renovó su vínculo con Fulham, y Alonso se encuentra sin club tras su paso por el Real Madrid.

Con este escenario, Chelsea busca dar un golpe de efecto en el mercado de entrenadores y reencauzar su proyecto deportivo tras una temporada marcada por la inestabilidad.