El Cholo Simeone volvió a hablar de la posible salida de Julián Álvarez del Atlético Madrid: "Es normal"

El interés de los grandes equipos de Europa por Julián Álvarez volvió a instalarse en la agenda del Atlético de Madrid de cara al mercado de pases de mitad de año.

Esta vez, fue Diego Simeone quien se refirió públicamente a los rumores que vinculan al delantero argentino con el Barcelona.

En conferencia de prensa antes de enfrentar al Arsenal en la Champions League, el entrenador del Colchonero fue consultado sobre la posibilidad de que la Araña deje el club una vez finalizada la temporada.

"No estoy en la cabeza de Julián Álvarez", respondió el Cholo, sin confirmar ni descartar una eventual salida del futbolista.

De todos modos, el DT reconoció que el interés de otros equipos es lógico por el nivel que viene mostrando el delantero: "Entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno".