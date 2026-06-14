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BOMBA

El Real Madrid cerró a Marc Cucurella y ahora quiere a Enzo Fernández

Marc Cucurella se sumará al Real Madrid luego del Mundial 2026. El equipo español ahora va por Enzo Fernández.

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El Real Madrid sigue metiendo bombazos en este mercado de pases. Ahora, se confirmó que Marc Cucurella se sumará al equipo español luego del Mundial 2026.

El lateral izquierdo de 27 años, que militaba en el Chelsea, ya tiene un acuerdo verbal con el Merengue y firmará su vínculo para unirse una vez terminada la Copa del Mundo.

Así lo confirmó Fabrizio Romano. Reforzar el puesto del lateral izquierdo era una de las prioridades del Real Madrid, y José Mourinho había pedido expresamente por Cucurella.

Otro nombre del conjunto inglés que el club español lleva tiempo siguiendo es el de Enzo Fernández, aunque su traspaso, en caso de darse, será un tanto más complicado.

El argentino es considerado como un bastión fundamental del proyecto deportivo del Chelsea, por lo que sólo será vendido en una cifra astronómica, o en caso de que el futbolista exprese con fuerza sus intenciones de dejar el club.

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