Qué necesita Racing para clasificarse a los playoffs del Apertura 2026

Dentro del lote de los equipos grandes, Racing es el que más complicado la tiene en su intención de clasificarse a la siguiente instancia del Apertura 2026. Con River y Boca instaladísimos en los playoffs y con San Lorenzo e Independiente, que solo necesitan un empate para colocarse en el lote de los equipos que pasarán de ronda, la Academia es el que peor se encuentra ya que marcha noveno en el Grupo B y, por ahora, la verá desde afuera.

Con este panorama, la buena noticia que recibió el equipo de Gustavo Costas, mientras se dirigía a Venezuela para enfrentarse -el miércoles, desde las 19- al Caracas por la Copa Sudamericana, es que Huracán, su futuro rival y su competidor directo por ingresar en la zona de privilegio, perdió con Argentinos Juniors y le dejó la puerta abierta al elenco Albiceleste.

Independiente hoy: con dos jugadores al límite y una posible vuelta, Gustavo Quinteros prepara el clásico ante San Lorenzo

Racing atraviesa su peor momento en lo que va del 2026 y apenas pudo ganar 1 de sus últimos 6 partidos entre todas las competencias, acumula 4 sin triunfos en el Torneo Apertura, con 2 empates y 2 derrotas (los clásicos contra Independiente y River) y en estos momentos está afuera de los mano a mano.

Tras finalizar la fecha 16°, el equipo de Avellaneda quedó 9° en su Zona con 20 unidades y una diferencia de gol de +2, 1 punto menos que Huracán (+4) y Barracas Central (+1), y 1 más que Tigre (+3) y Sarmiento (-3). Es por eso que los cotejos de cuatro de estos cinco clubes se jugarán el mismo día y horario en la búsqueda de los últimos dos lugares para la instancia venidera en la Copa de la Liga.

River hoy: el Chacho Coudet haría un cambio en el once para enfrentar a Bragantino en Brasil

Por lo tanto, un triunfo de Racing, el domingo y en el Cilindro, contra Huracán lo clasificará a la próxima instancia sin depender de otros resultados. A todo esto, una potencial derrota lo dejará automáticamente eliminado. En tanto, en caso de un empate, deberá estar atento a los demás cruces.

Para pasar en limpio, si la Academia llegase a igualar contra el Quemero, necesita sí o sí que el Guarpo pierda con el Taladro, con la salvedad que el conjunto del Gallego Insúa tendrá el privilegio de jugar el sábado y no junto al lote de partidos en los que se definirá la clasificación. Ante ese hipotético escenario de empate entre Racing y Huracán y triunfo de Banfield en cancha de Barracas, el Albiceleste igualaría en puntos al Rojiblanco pero lo superaría en diferencia de gol. Además deberá esperar que el Matador y el Verde de Junín no ganen sus compromisos ante Rosario Central y Belgrano respectivamente.