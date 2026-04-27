Huracán se mancó con Argentinos Juniors y gracias a esto, Racing se ilusiona con clasificarse a los playoffs del Apertura 2026

Argentinos Juniors le dio un golpe a la ilusión de Huracán. El Bicho logró un triunfazo 2-1 en el Palacio Ducó y le dejó al Globo un escenario para nada sencillo. Es que los de Diego Martínez se aseguraban el pase a los playoffs si ganaban, pero ahora tendrán que definir su suerte en la última fecha frente a Racing en Avellaneda.

CLIMA CALIENTE EN EL DUCÓ: si Huracán derrotaba a Argentinos se clasificaba a los octavos del #TorneoApertura, pero cayó derrotado y los hinchas expresaron su enojo al final del partido.



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Por su parte el equipo de Nico Diez se acomodó en la tercera posición de la Zona A y se aseguró definir de local en octavos. El Globo salió decidido a buscar los tres puntos y asumió el protagonismo desde el pitazo inicial, por lo que fue cuestión de tiempo que los locales sacaran ventaja en la fría noche de Parque Patricios.

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Tras un envío de Bisanz que la defensa del Bicho no pudo terminar de despejar, la pelota quedó en la posición de Facundo Waller y el mediocampista sacó un potente zurdazo contra el palo derecho de un Brayan Cortés, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

¡Gol de Huracán! Volea de Waller que sorprende a Cortés y marca el 1 a 0. pic.twitter.com/bVkwEqWwO6 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 28, 2026

Pero el Bicho logró la igualdad sobre la media hora de juego: Sebastián Prieto lanzó un gran centro desde la izquierda para la aparición de Tomás Molina. El delantero metió un potente testazo a la carrera para cumplir con la ley del ex y marcar el empate parcial con el cual se fueron al descanso.

UN CABEZAZO ESPECTACULAR: Tomás Molina apareció por atrás de todos y convirtió el 1-1 de Argentinos contra Huracán en el Ducó.



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Sabiendo que el punto no le servía demasiado el Globo arrancó el complemento buscando el arco contrario. Sin embargo a los 19 minutos llegó el segundo tanto para los de La Paternal. Tras una pérdida en mitad de cancha por parte del Quemero, la pelota quedó en los pies de Facundo Jainikoski, quien se inventó una asistencia fantástica para dejar a Iván Morales mano a mano. El joven atacante metió un pase bombeado entre la defensa para la corrida del chileno, que definió de gran manera ante la salida de Galíndez y concretó el 2-1 definitorio.

OTRA VEZ GOLPEÓ EL BICHO: gran asistencia de Jainikoski y definción de Morales para el 2-1 de Argentinos contra Huracán.



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Así, la preocupación se apoderó de Patricios, mientras en Racing sonríen y se ilusionan con llegar a lo que, hasta hace unas horas, era solo un sueño.