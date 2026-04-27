Huracán se mancó con Argentinos Juniors y gracias a esto, Racing se ilusiona con clasificarse a los playoffs del Apertura 2026
El Globo lo ganaba pero el Bicho se lo dio vuelta, un resultado que festejó Racing, que ahora se cruzará, como local, ante el Quemero y depende de si mismo.
Argentinos Juniors le dio un golpe a la ilusión de Huracán. El Bicho logró un triunfazo 2-1 en el Palacio Ducó y le dejó al Globo un escenario para nada sencillo. Es que los de Diego Martínez se aseguraban el pase a los playoffs si ganaban, pero ahora tendrán que definir su suerte en la última fecha frente a Racing en Avellaneda.
Por su parte el equipo de Nico Diez se acomodó en la tercera posición de la Zona A y se aseguró definir de local en octavos. El Globo salió decidido a buscar los tres puntos y asumió el protagonismo desde el pitazo inicial, por lo que fue cuestión de tiempo que los locales sacaran ventaja en la fría noche de Parque Patricios.
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Tras un envío de Bisanz que la defensa del Bicho no pudo terminar de despejar, la pelota quedó en la posición de Facundo Waller y el mediocampista sacó un potente zurdazo contra el palo derecho de un Brayan Cortés, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.
Pero el Bicho logró la igualdad sobre la media hora de juego: Sebastián Prieto lanzó un gran centro desde la izquierda para la aparición de Tomás Molina. El delantero metió un potente testazo a la carrera para cumplir con la ley del ex y marcar el empate parcial con el cual se fueron al descanso.
Sabiendo que el punto no le servía demasiado el Globo arrancó el complemento buscando el arco contrario. Sin embargo a los 19 minutos llegó el segundo tanto para los de La Paternal. Tras una pérdida en mitad de cancha por parte del Quemero, la pelota quedó en los pies de Facundo Jainikoski, quien se inventó una asistencia fantástica para dejar a Iván Morales mano a mano. El joven atacante metió un pase bombeado entre la defensa para la corrida del chileno, que definió de gran manera ante la salida de Galíndez y concretó el 2-1 definitorio.
Así, la preocupación se apoderó de Patricios, mientras en Racing sonríen y se ilusionan con llegar a lo que, hasta hace unas horas, era solo un sueño.