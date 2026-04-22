El tratamiento al que se someterá Driussi tras una nueva lesión en River: cuántos partidos se perderá

La derrota en el Superclásico frente a Boca del pasado domingo dejó fuertes secuelas en River, no sólo en lo que respecta a lo futbolístico, sino también con el tema lesiones.

A los 15 minutos del comienzo del partido, Sebastián Driussi sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho y tuvo que retirarse de la cancha. Tras los estudios, se le diagnosticó un nuevo desgarro grado 2 en el bíceps femoral.

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Desde el cuerpo médico de River, Franco Bombicino y Fernando Macías, planean realizar un trabajo minucioso en la zona afectada del futbolista para definir la causa de las reiteradas lesiones. Hasta acá lo han tratado con reposo, frío (crioterapia), fisioterapia intensiva con ultrasonido, magnetoterapia y ejercicios progresivos.

Hay contraposiciones con respecto a la elongación de los isquiotibiales, ciertos médicos sugieren un estiramiento previo y otro después de cada actividad física; y otros proponen una combinación de ejercicios aeróbicos suaves, de equilibrio y con fuerza controlada.

Los isquiotibiales son un grupo de músculos de las extremidades inferiores que cruzan dos articulaciones: la cadera y la rodilla. Los mismos se dañan con mucha frecuencia debido a un estiramiento excesivo.

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Lo cierto es que Driussi no pudo continuar jugando frente a Boca y, además, se perderá los próximos cinco encuentros que tendrá por delante el equipo de Eduardo Coudet.

De esta manera, el delantero del Millonario se perdería los siguientes partidos: 25/4 vs Aldosivi (Apertura), 30/4 vs Bragantino (Sudamericana), 3/5 vs Atlético Tucumán (Apertura), 7/5 vs Carabobo (Sudamericana). La duda pasa por saber si llegará recuperado a los últimos dos encuentros del Grupo H frente a Bragantino del 20/5 y Blooming del 25/5, ambos en el Monumental.