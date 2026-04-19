AFUERA
Dolor de cabeza para River: Sebastián Driussi se lesionó y duró 15 minutos en el Superclásico
Sebastián Driussi acusó una molestia en el inicio del Superclásico ante Boca en el Monumental. Maxi Salas ingresó en su lugar.
River sufrió un duro contratiempo inesperado en el inicio del Superclásico: Sebastián Driussi se lesionó y pidió el cambio en el primer tiempo en el encuentro ante Boca en el Monumental.
Apenas a los 15 minutos del partido, el delantero del Millonario fue a disputar una pelota con Ayrton Costa y terminó acusando un fuerte dolor muscular.
A los pocos segundo, se tiró a piso para recibir asistencia médica y pidió el cambio. El Chacho Coudet metió a Maximiliano Salas al campo de juego en su lugar.
Según trascendió, la lesión de Driussi se trataría de una molestia en el isquiotibial derecho.