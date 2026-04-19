Dolor de cabeza para River: Sebastián Driussi se lesionó y duró 15 minutos en el Superclásico

River sufrió un duro contratiempo inesperado en el inicio del Superclásico: Sebastián Driussi se lesionó y pidió el cambio en el primer tiempo en el encuentro ante Boca en el Monumental.

Apenas a los 15 minutos del partido, el delantero del Millonario fue a disputar una pelota con Ayrton Costa y terminó acusando un fuerte dolor muscular.

A los pocos segundo, se tiró a piso para recibir asistencia médica y pidió el cambio. El Chacho Coudet metió a Maximiliano Salas al campo de juego en su lugar.

Según trascendió, la lesión de Driussi se trataría de una molestia en el isquiotibial derecho.