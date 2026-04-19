Atentos: ¿Boca puede clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura si gana el Superclásico?

En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura, en el Estadio Monumental, Boca visita a River en el Superclásico. En este encuentro, el Xeneize buscará una victoria para seguir con su racha invicta de 12 partidos.

Además, en caso de sumar de a tres en este duelo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda trepará a la tercera posición del Grupo A. Además de esto, encaminará su clasificación a los octavos de final del certamen, pero todavía no puede asegurar el boleto a la siguiente instancia.

Esto se debe a que Boca tiene 21 puntos, y en caso de lograr la victoria llegará a los 24. Fuera de la zona de clasificación, aparece Instituto con 17 unidades. Es decir, si el Xeneize gana, le sacará 7 puntos a la Gloria, con nueve puntos en juego.

De esta manera, el Xeneize recién podría sellar su boleto a los octavos de final en la próxima fecha, cuando visite a Defensa y Justicia el próximo jueves. Esto se dará si suma los seis puntos en estas dos presentaciones.

Cabe destacar que dentro del Grupo A todavía ningún equipo logró la clasificación a los octavos de final por el momento.