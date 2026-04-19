Atentos: ¿Boca puede clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura si gana el Superclásico?
Boca se enfrenta a River en el Superclásico en busca de meterse en lo más alto del Grupo A.
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura, en el Estadio Monumental, Boca visita a River en el Superclásico. En este encuentro, el Xeneize buscará una victoria para seguir con su racha invicta de 12 partidos.
Además, en caso de sumar de a tres en este duelo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda trepará a la tercera posición del Grupo A. Además de esto, encaminará su clasificación a los octavos de final del certamen, pero todavía no puede asegurar el boleto a la siguiente instancia.
Esto se debe a que Boca tiene 21 puntos, y en caso de lograr la victoria llegará a los 24. Fuera de la zona de clasificación, aparece Instituto con 17 unidades. Es decir, si el Xeneize gana, le sacará 7 puntos a la Gloria, con nueve puntos en juego.
De esta manera, el Xeneize recién podría sellar su boleto a los octavos de final en la próxima fecha, cuando visite a Defensa y Justicia el próximo jueves. Esto se dará si suma los seis puntos en estas dos presentaciones.
Cabe destacar que dentro del Grupo A todavía ningún equipo logró la clasificación a los octavos de final por el momento.