Así está el campo de juego del Monumental para el Superclásico entre River y Boca

A pocas horas del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, el foco no solo está en el partido, sino también en el estado del campo de juego del Estadio Monumental, que genera preocupación de cara el duelo por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Si bien en redes sociales circularon imágenes que mostraban una supuesta mejora, tomas aéreas difundidas por distintos canales evidenciaron que el césped continúa en malas condiciones, lejos de su nivel habitual para un encuentro de esta magnitud.

%u26AA%uD83D%uDD34%uD83C%uDFDF%uFE0F A horas del comienzo del #Superclásico, así se encuentra el campo de juego del estadio Monumental. pic.twitter.com/TGDCyjdfvu — TyC Sports (@TyCSports) April 19, 2026

Recitales en el Monumental y césped deteriorado

El deterioro del campo está directamente relacionado con la intensa agenda de espectáculos que tuvo el estadio en las últimas semanas. Las presentaciones del artista Bad Bunny, con tres shows consecutivos, y el reciente recital de AC/DC dejaron secuelas visibles.

La gran convocatoria de público, sumada al montaje de estructuras sobre el terreno y el constante tránsito, afectó significativamente el césped, que no logró recuperarse a tiempo.

Un antecedente que preocupa

Las condiciones del campo ya habían generado inconvenientes en el partido frente a Carabobo FC por Copa Sudamericana, donde la pelota no rodó de manera uniforme, complicando el desarrollo del juego.

De cara al duelo ante Boca por el Torneo Apertura, la incertidumbre crece: el estado del terreno podría influir directamente en el rendimiento de los equipos en uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.